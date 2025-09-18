¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼ø¾Þ¼°¤Î»Ê²ñ¤âÌ³¤á¤¿ÊÆABC¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿Íµ¤»Ê²ñ¼Ô¥¸¥ß¡¼¡¦¥­¥ó¥á¥ë¡Ê57¡Ë¤¬¡¢ÊÝ¼é·ÏÀ¯¼£³èÆ°²È¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯¤µ¤ó¤Î¼Í»¦»ö·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¸À¤ò½ä¤ê¡¢2003Ç¯¤«¤éÂ³¤¯¿¼Ìë¤ÎÄ¹¼÷¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¥¸¥ß¡¼¡¦¥­¥ó¥á¥ë¡¦¥é¥¤¥Ö¡×¤«¤éÌµ´ü¸Â¤Ç¹ßÈÄ¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆABC¥Æ¥ì¥Ó¤¬17Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡ÖMAGA¡Ê¥Þ¥¬¡áÊÆ¹ñ¤òºÆ¤Ó°ÎÂç¤Ë¡Ë¤ÎÏ¢Ãæ¤¬¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯¤ò»¦³²¤·¤¿¼ã¼Ô¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÃç´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È·è¤á¤Ä¤±¤è¤¦¤È