まだ9月に入ったばかりというのに、マジックを6とした阪神のリーグ優勝が目前に迫っている。【もっと読む】巨人に漂う不穏な空気…杉内投手チーフコーチの「苦言連発」「選手吊るし上げ」が波紋広げる2日現在、2位巨人とのゲーム差は16。開幕前は優勝を争うとみられたが、巨人は今季の阪神戦7勝17敗と大きく負け越し。あと1試合を残し、史上最多の18敗を喫した2023年に次ぐ負け数となっている。「阪神に独走を許した“A級戦犯