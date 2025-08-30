教師の長時間労働が問題になっている。とりわけ「部活の顧問」をしていると、放課後や土日も仕事が発生してしまい、家族と過ごす時間はほとんどなくなってしまうのが現状だ。SNSには“夫不在”を強いられていることについて、妻の嘆きの声があふれている。文科省は部活動の地域移行を進めるが、とくに高校の現場では依然として改善が見えない。当事者たちの声を取材した。 【画像】ある高校教師が、土日に部活で出勤したと