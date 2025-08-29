イラストレーターの大町四天王さんの漫画「お母さんが100万回言うやつ10選」がインスタグラムで4700以上の「いいね」を集めて話題となっています。「どうしてもっと早く言わないの！」など、誰もが母親から一度は言われたであろう言葉の数々。そんな「あるある」な言葉を集めた内容で、読者からは「これ全部私だ（笑）」「私は〇〇って言ってしまいがちです」などの声が上がっています。クスッと笑える“定番フレーズ”大町