8月25日に発売されたダイハツのe-SNEAKER。さっそく試乗の機会を得たので、乗ってきました。 【画像】これってアリでしょ！爽快感たっぷりの移動体験が新鮮なe-SNEAKER e-SNEAKERって？ e-SNEAKERは、道交法上、歩行者と同じ扱いになる、免許不要の歩行領域モビリティ。 交通機関の減便、廃止や免許返納者の増加が進む中で近距離移動をサポートするモビリティとして開発された。 バッテリーは付属の専