ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > オリエンタルラジオ藤森慎吾の年下妻に「とっても美人さん」など反響… 藤森慎吾 オリエンタルラジオ エンタメ・芸能ニュース 芸能人の結婚 スポーツ報知 オリエンタルラジオ藤森慎吾の年下妻に「とっても美人さん」など反響集まる 2025年8月28日 5時5分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 藤森慎吾が結婚式の写真をSNSに投稿し、初めて妻を顔出しした 24日配信のABEMAの番組では、妻の年齢が27歳だと明かしていた 今回の投稿には「奥様とっても美人さん」「お似合いですね」などの声が 記事を読む おすすめ記事 かわいすぎる７０代！柏木由紀子＆酒井和歌子の２ショットに騒然「姉妹のよう」「お綺麗」「憧れてます」 2025年8月26日 12時1分 北斗晶の長男、美人妻との顔出しデートショット公開「ジィジとバァバが子守してくれた」「素敵な時間」 2025年8月25日 11時55分 テレ朝・三谷紬アナ、彼女風ショットでファンとりこに「伝わりますか、この幸せそうな顔」 2025年8月22日 21時32分 吉本新喜劇・重谷ほたる、結婚発表「私の太もものように太い太い赤い糸で結ばれた」 2025年8月23日 10時37分 新婚の川口葵、脚長っ...ショーパン私服で愛犬と夜のコンビニへ 「可愛いすぎ」ファン大絶賛の嵐 2025年8月26日 19時45分