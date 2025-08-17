【ラ・リーガ】バレンシア 1−1 レアル・ソシエダ（日本時間8月17日／メスタージャ）【映像】久保建英が絶妙ステップ→左足一閃レアル・ソシエダの久保建英が、ラ・リーガ開幕戦でいきなり完璧なゴール。チーム加入から続く“ゴールを決めたら不敗”の神話を継続する一発にファンも大興奮だ。ソシエダはラ・リーガ開幕節においてバレンシアで対戦。0−1で迎えた60分、失点から3分後に久保がチームを救ってみせた。自陣左から