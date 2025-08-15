ヤクルトの4番・村上宗隆選手が、7回に6号勝ち越しソロホームランを放ちました。1-1の同点で迎えた7回表、ここまで無安打だった村上選手が第3打席を迎えます。広島先発・森翔平投手が投じた8球目、148キロの外角ストレートを逆らわずにスイング。打球はぐんぐん伸び、レフトスタンドへ飛び込む勝ち越しソロとなりました。村上選手はこのホームランに「打ったのはストレート。高梨さんが粘り強く投げていたので点をとってあげたかっ