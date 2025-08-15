中国代表の大エース、ウー・レイが現役引退の危機に陥っている。中国のポータルサイト『捜狐』は先日、34歳のウー・レイについて、「岐路に立っている。惨めな引退よりも、堂々とした引退のほうが重要だ」と、“勧告”した。「ウー・レイの身体機能は急速に悪化している。膝の怪我により、爆発力とスピードは完全に失われた。まともに走ることもできず、スピードも低下し、方向転換にも苦労している。医療報告書によると、関節