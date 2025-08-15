「衝撃だ」「世界４位が１年で…」中国代表エースの引退危機に海外驚き「中国の希望が役立たずの選手に成り下がった」
中国代表の大エース、ウー・レイが現役引退の危機に陥っている。
中国のポータルサイト『捜狐』は先日、34歳のウー・レイについて、「岐路に立っている。惨めな引退よりも、堂々とした引退のほうが重要だ」と、“勧告”した。
「ウー・レイの身体機能は急速に悪化している。膝の怪我により、爆発力とスピードは完全に失われた。まともに走ることもできず、スピードも低下し、方向転換にも苦労している。医療報告書によると、関節の腫れは再発しており、短期的な治療は難しいとされている。上海海港での彼の役割も小さくなっており、クラブは彼の将来を非常に懸念している」
この報道を受けて、韓国メディア『InterFootball』は「衝撃だ。中国サッカーのスター、ウー・レイは完全に失墜した」と驚きを隠しきれなかった。
「かつて中国サッカー界の顔であり希望だったウー・レイは、今や役立たずの選手に成り下がってしまった」
同じく韓国の『SPOTV NEWS』は、こう報じている。
「ウー・レイはスペインでの３年を経て、2022年に中国に戻った。中国では依然として技量が抜け出ていた。特に昨年には中国スーパーリーグで34ゴール、国際Aマッチで８ゴールを入れて１年間で合計42ゴールを記録する底力を発揮した。これはヴィクトル・ギェケレシュ（58ゴール・スウェーデン）、アーリング・ハーランド（45ゴール・ノルウェー）、ハリー・ケイン（43ゴール・イングランド）に続く、１年での最多得点４位に相当した」
「中国は世界４位のストライカーがいると誇示したが、１年で事情が変わった。 30代半ばの年齢での膝の負傷はキャリアの終結につながっている」
このまま復活できずにユニホームを脱いでしまうのか。その決断に注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
