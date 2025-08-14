季節の移ろいに合わせて髪も衣替えしませんか？クラシエの「いち髪」プレミアムラインから、秋の夕暮れをテーマにした数量限定シャンプー＆トリートメント「In autumn, the evenings」が登場。温泉水や米ぬか発酵導入美容液などのうるおい成分を配合し、夏のダメージをケアしながら、しっとり艶やかな髪へ導きます。平安の情緒を香りと処方に込めた、特別な秋のヘアケア体験をどうぞ。 秋の夕暮れを映す