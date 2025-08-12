1リッターで“30km”走れる！ ホンダ新「コンパクトカー」がスゴイ！ホンダは2025年7月10日にコンパクトカー「フィット」の一部改良を発表しました。この一部改良では、主にSUV風グレード「クロスター」が進化を遂げているといいます。1リッターで“30km”走れる！ ホンダ新「コンパクトカー」がスゴイ！【画像】超カッコイイ！ これがホンダ新「コンパクトカー」です！（60枚）フィットは、ホンダが2001年から販売している5