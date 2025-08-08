来週（2025年8月11日〜8月17日）の【射手座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2025年8月4日〜8月10日｜総合運＆恋愛運TOP３『隠していくこともあるでしょう』｜総合運｜★★★☆☆計算高く立ち回っていきます。いつもとは行動や見せ方を変えていくでしょう。そのため正直に