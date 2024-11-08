【DEATH STRANDING 5th Anniversary Exhibition & Popup＜渋谷＞ 展覧会】 会期：11月8日～11月18日 会場：渋谷PARCO B1F・GALLERY X BY PARCO 物販会期：11月8日～11月25日 会場：渋谷PARCO 5F イベントスペース パルコは、展覧会＋ポップアップショップイベント「DEATH STRANDING 5th Anniv