パルコは、展覧会+ポップアップショップイベント「DEATH STRANDING 5th Anniversary Exhibition & Popup」を11月8日より渋谷PARCOにて開始する。入場料は無料。

本イベントは、KOJIMA PRODUCTIONSが贈るゲーム「DEATH STRANDING(以下デス・ストランディング)」の発売5周年を記念したもの。

B1F 展覧会場では作中で配送を行なう主人公サムが訪れる「配送センター」をイメージした空間を再現し、これまで一般公開されていない制作資料など貴重なアーカイブ資料の数々が公開展示される。

さらにKOJIMA PRODUCTIONSのシンボルである「ルーデンス」も会場内に設置され、スタジオに訪れたかのような空間でルーデンスとの写真撮影を楽しめる。

また、5F POPUP会場では、本展覧会オリジナル商品やLA発ストリートブランド「Brain Dead(ブレインデッド)」との特別コラボレーショングッズ、KOJIMA PRODUCTIONSの新作グッズなどが販売される。

ほかにも、ジビエ・昆虫料理に特化した居酒屋 B1F「米とサーカス」内では、ゲームの世界観をイメージした、この期間だけの特別コラボメニューが楽しめる。

なお、本イベントは今後、名古屋PARCO、心斎橋PARCOでも開催される予定だ。

展覧会場で再現される「配送センター」イメージ

KOJIMA PRODUCTIONS × PARCO「DEATH STRANDING 5th Anniversary Exhibition & Popup」概要

<渋谷> 展覧会

会期:11月8日(金)~11月18日(月)

会場:渋谷PARCO B1F・GALLERY X BY PARCO

物販会期:11月8日(金)~11月25日(月)

会場:渋谷PARCO 5F イベントスペース(東京都渋谷区宇田川町15-1)

営業時間:11時~21時 ※展覧会のみ最終日は18時閉場

※11月8日(金)~11月10日(日)はお客様集中による混雑回避のため、展覧会・物販会場ともにLivePocketによる事前入場予約を行ないます。

□詳細ページ

<名古屋>

会期:2025年1月17日(金)~2月3日(月) ※名古屋会場は展覧会と物販が同一会場。

会場:名古屋PARCO 南館10F・ イベントスペース(愛知県名古屋市中区栄3丁目29-1)

営業時間:10時~21時 ※最終日は18時閉場

□詳細ページ

<心斎橋>

会期:2025年2月7日(金)~2月17日(月) ※心斎橋会場は展覧会と物販が同一会場。

会場:心斎橋PARCO 9F・ イベントスペース(大阪府大阪市中央区心斎橋筋1丁目8-3)

営業時間:10時~20時 ※最終日は18時閉場

□詳細ページ

共通情報

入場料:無料

主催・企画制作:パルコ・UNITY ZERO

企画協力:KOJIMA PRODUCTIONS

「DEATH STRANDING 5th Anniversary Exhibition & Popup」PARCO 5F POPUP会場販売グッズ

小島秀夫氏の実際の手形プリントを使った「デス・ストランディング」5周年オリジナルロゴや、ゲーム内に登場する美しい風景やお馴染みのキャラクター・アイコンなどを使用した、本展覧会のオリジナルグッズが渋谷PARCO 5F POPUP会場にて販売される。

半袖Tシャツ手形(M/L/XL)5,280円

半袖TシャツK4南配送センター(M/L/XL)5,280円

長袖Tシャツ渓流地帯(M/L/XL)6,600円

フーディ手形(M/L/XL)10,780円

トートバッグ手形 3,300円

クリアファイルK4南配送センター 550円

クリアファイルK2西配送センター内部 550円

ポストカードセット(5枚入り) 880円

トレーディングアクリルキーホルダー(全5種) 660円

トレーディングピンバッジ(全5種)770円

ステッカーセット(4枚入り) 770円

※本商品は購入個数制限をつけさせていただく場合がございます。詳しくはHP/会場にて案内いたします。

※取り扱いグッズ/購入制限は事前の告知なく変更となる可能性がございます。

※画像はイメージです。

ONLINE PARCOでの受注販売も実施

本グッズは11月8日11時より、ONLINE PARCOでの受注販売も実施される。販売期間は11月30日23時59分まで。商品の発送は12月以降随時行なわれる。ただし、場合により発送が遅延する可能性がある。

□販売ページ

「デス・ストランディング/KOJIMA PRODUCTIONSオリジナルグッズ」も登場

「デス・ストランディング」の定番商品はもちろん、来年発売される「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」の新作グッズやKOJIMA PRODUCTIONSのマスコットであるLUDENSのグッズなど、多数のアイテムが渋谷PARCO 5F POPUP会場にて販売される。

アヒルーデンス (蓄光)2,200円

KOJIMA PRODUCTIONS キャップ ブラック 3,300円

DEATH STRANDINGS 2 ロゴ Tシャツ 3,850円

※掲載されている商品は、取り扱い商品の一部です

※本商品は購入個数制限をつけさせていただく場合がございます。詳しくはHP/会場にて案内いたします。

※取り扱いグッズ/購入制限は事前の告知なく変更となる可能性がございます。

「Brain Dead(ブレインデッド)」特別コラボレーショングッズ

ロサンゼルス発のストリートブランド「Brain Dead」と、本企画のための特別コラボレーションが実現。本商品はイベントに合わせて渋谷PARCO 5F POPUP会場にて先行販売後、Brain Dead Studios Harajukuでも販売が予定されている。

【先行販売概要】

販売場所:渋谷PARCO 5Fイベントスペース

販売期間:11月8日(金)~11月25日(月)

営業時間:11時~21時

【一般販売概要】

販売場所:Brain Dead Studios Harajuku

販売期間:11月26日(火)~

※本コラボ商品は、名古屋PARCO・心斎橋PARCOでの各巡回会場でも販売を予定しております。

Brain Dead x DEATH STRANDING CAP 12,000円

Brain Dead x DEATH STRANDING S/S TEE 8,000円

Brain Dead x DEATH STRANDING HOODED SWEAT 14,000円

Brain Dead x DEATH STRANDING L/S TEE 9,000円

※画像は製品版と一部異なる場合があります。

※本商品は購入個数制限をつけさせていただく場合がございます。詳しくはHP/会場にて案内いたします。

※取り扱いグッズ/購入制限は事前の告知なく変更となる可能性がございます。

渋谷PARCO 5F POPUP会場 購入特典

渋谷PARCO 5F POPUP会場内で、10,000円(税込)以上商品を購入すると、「オリジナルキーホルダー」(3種のうちどれか1種)がもらえる。

※キーホルダーの種類はお選びいただけません。

※無くなり次第終了とさせていただきます。

※おひとり様につき、1点のお渡しとなります。

※本お買い上げ特典は、名古屋PARCO・心斎橋PARCOでの各巡回会場でも先着配布を予定しております。

「米とサーカス」特別コラボレーションメニュー

ジビエ・昆虫料理に特化した居酒屋「米とサーカス」では、ゲームの世界観をイメージしたコラボレーションメニューが登場。ゲーム内に登場する「クリプトビオシス」をモチーフにしたスイーツや、サムが受注した依頼から着想を得た様々なメニューなど、ファンおなじみの要素が詰まったフード・ドリンクが楽しめる。

さらに、コラボメニューを注文するとオリジナルステッカー(全3種)がもらえる。

【販売概要】

販売場所:「米とサーカス」渋谷PARCO店・高田馬場店

販売期間:11月8日(金)~11月25日(月)

営業時間:店舗公式HPで確認できる。

【依頼No.66】[至急]ピーター・アングレールへ、焼きたてのピザをなにがなんでも届ける 1,580円

新鮮な肉のステーキBTの手形ソースを添えて 1,680円

タールベルトを渡りきれ烏賊のBTとカニ入り 1,780円

【依頼No.589】ユニークな結晶構造のカイラル鉱石のサンプルを届けろ 1,280円

【依頼No.218】昔懐かしい味付けの高機能栄養食品を届けろ 1,280円

【依頼No.349】食用の昆虫を使った新開発の備蓄食料を届けろ 980円

【依頼No.327】時間内に新鮮なクリプトビオシスを届けろ 1,800円 ※1日限定5食

【依頼No.2】隔離病棟へ処方薬を届ける 1,000円 ※アルコール商品

スペシャルコラボドリンク_SAM 880円 ※追加料金(+150円)でアルコール入りに変更可能

スペシャルコラボドリンク_AMELIE 880円 ※追加料金(+150円)でアルコール入りに変更可能

BRIDGES ENERGY 1,000円 ※ノンアルコール商品。缶を持ち帰ることができる

コラボメニューご注文特典

「米とサーカス」渋谷PARCO店もしくは高田馬場本店にてコラボメニューを注文すると、オリジナルステッカー(全3種)がもらえる。

□米とサーカスのページ

