モデルのマリエ(35)が13日に自身のインスタグラムを更新。今月3日に出産した第1子女児の写真を公開し、名前を公表した。4日の投稿で「このjourneyに関わってくれた全てのみんなに心から感謝して、新しい命が10/3に誕生しました」と第1子出産を報告したマリエ。これまで赤ちゃんの顔が見える写真はなかったが、この日はしっかりと顔が確認できるワンショットを投稿。これに、マリエは「Hi, my name is Ola」(こんにちは、私