¥â¥Ç¥ë¤Î¥Þ¥ê¥¨¡Ê35¡Ë¤¬13Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£º£·î3Æü¤Ë½Ð»º¤·¤¿Âè1»Ò½÷»ù¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢Ì¾Á°¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£4Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¤³¤Îjourney¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤Ì¿¤¬10/3¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂè1»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¥Þ¥ê¥¨¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î´é¤¬¸«¤¨¤ë¼Ì¿¿¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È´é¤¬³ÎÇ§¤Ç¤­¤ë¥ï¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¤³¤ì¤Ë¡¢¥Þ¥ê¥¨¤Ï¡ÖHi, my name is Ola¡×¡Ê¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢»ä