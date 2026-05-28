ワイヤー・ケーブルコンパウンド市場、ハロゲンフリー難燃コンパウンド需要拡大で次世代電力インフラ成長を加速
ハロゲンフリー難燃コンパウンド需要拡大が電力・通信インフラの安全基準を変革
世界のワイヤー・ケーブルコンパウンド市場は、火災安全性向上、有毒ガス排出削減、環境規制対応を目的としたハロゲンフリー難燃コンパウンド（HFFR）需要拡大を背景に成長しています。
都市インフラ、トンネル、輸送施設、再生可能エネルギー設備、産業施設における高安全ケーブル需要が、次世代難燃コンパウンド投資を加速しています。
ハロゲンフリー難燃コンパウンド開発が市場最大トレンドへ
2026年5月、Borealis GmbHは、中高圧電力ケーブル向けハロゲンフリー難燃シースコンパウンド「FR6012」を発売しました。
FR6012は、ST12火災性能基準に対応しながら、低煙性、低腐食ガス排出、高耐久性を実現しています。
ハロゲンフリー難燃技術統計
● Borealis FR6012発売時期：2026年5月
● 主用途：中高圧電力ケーブル
● 主な特長：低煙性・低腐食ガス・高耐久性・高安全性
ハロゲンフリー化への移行は、世界のインフラ安全基準強化を象徴する重要トレンドとなっています。
ハロゲン化ポリマー分野が市場最大セグメントを維持
ハロゲン化ポリマー分野は2025年に市場全体の70.3%、102億3,540万ドルを占めました。
ハロゲン化ポリマー統計
● ハロゲン化ポリマー市場規模（2025年）：102億3,540万ドル
● ハロゲン化ポリマー市場シェア：70.3%
● ハロゲン化ポリマー市場機会（2030年まで）：47億4,870万ドル
一方、非ハロゲン化ポリマー分野は最も高い成長率を記録すると予測されています。
非ハロゲン化ポリマー統計
● 非ハロゲン化ポリマー予測CAGR（2025年～2030年）：8.3%
ワイヤー・ケーブルコンパウンド市場レポートの無料サンプルはこちら
https://www.thebusinessresearchcompany.com/sample.aspx?id=7664&type=smp
絶縁用途分野が最大収益機会を創出
絶縁分野統計
● 絶縁市場規模（2025年）：90億30万ドル
● 絶縁市場シェア：61.8%
● 絶縁市場機会（2030年まで）：43億1,380万ドル
● 絶縁分野予測CAGR：8.1%
通信インフラ分野が最も高成長な用途分野へ
通信分野統計
● 通信分野予測CAGR（2025年～2030年）：8.6%
建設分野統計
● 建設市場規模（2025年）：45億2,100万ドル
● 建設市場シェア：31.1%
● 建設市場機会（2030年まで）：21億1,600万ドル
ワイヤー・ケーブルコンパウンド市場規模・成長率予測
世界市場規模は2025年に145億5,580万ドルへ到達しました。市場は2030年までに214億820万ドルへ拡大すると予測されています。
世界市場統計
● 世界市場規模（2025年）：145億5,580万ドル
● 世界市場規模予測（2030年）：214億820万ドル
● 世界市場規模予測（2035年）：306億6,150万ドル
● 2020年～2025年CAGR：8.3%
● 2025年～2030年予測CAGR：8.0%
● 2030年～2035年予測CAGR：7.4%
アジア太平洋地域が最大市場、中国が最大成長機会市場へ
地域別市場統計
● アジア太平洋市場規模（2025年）：61億3,660万ドル
● アジア太平洋市場シェア：42.2%
● アジア太平洋地域予測CAGR：9.0%
● 東ヨーロッパ地域予測CAGR：7.9%
● 中東地域予測CAGR：7.9%
● 西ヨーロッパ地域予測CAGR：7.5%
中国市場統計
● 中国市場機会（2030年まで）：14億9,010万ドル
主要企業が次世代ケーブル材料開発を加速
主要企業市場シェア
● Avient Corporation - 1.33%
● Teknor Apex Company - 1.22%
● Solvay S.A. - 1.20%
● Borouge - 1.12%
● DuPont de Nemours Inc. - 1.06%
● Exxon Mobil Corporation - 1.03%
● Mitsubishi Chemical Corporation - 0.80%
● RIKEN TECHNOS CORPORATION - 0.75%
● Hanwha Solutions Corporation - 0.67%
● Cabot Corporation - 0.58%
ワイヤー・ケーブルコンパウンド市場レポート全文はこちら
http://www.thebusinessresearchcompany.com/report/wire-and-cable-compounds-global-market-report
お問い合わせ: ザ・ビジネス・リサーチ・カンパニー
http://www.thebusinessresearchcompany.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350606/images/bodyimage1】
配信元企業：The Business research company
世界のワイヤー・ケーブルコンパウンド市場は、火災安全性向上、有毒ガス排出削減、環境規制対応を目的としたハロゲンフリー難燃コンパウンド（HFFR）需要拡大を背景に成長しています。
都市インフラ、トンネル、輸送施設、再生可能エネルギー設備、産業施設における高安全ケーブル需要が、次世代難燃コンパウンド投資を加速しています。
ハロゲンフリー難燃コンパウンド開発が市場最大トレンドへ
2026年5月、Borealis GmbHは、中高圧電力ケーブル向けハロゲンフリー難燃シースコンパウンド「FR6012」を発売しました。
FR6012は、ST12火災性能基準に対応しながら、低煙性、低腐食ガス排出、高耐久性を実現しています。
ハロゲンフリー難燃技術統計
● Borealis FR6012発売時期：2026年5月
● 主用途：中高圧電力ケーブル
● 主な特長：低煙性・低腐食ガス・高耐久性・高安全性
ハロゲンフリー化への移行は、世界のインフラ安全基準強化を象徴する重要トレンドとなっています。
ハロゲン化ポリマー分野が市場最大セグメントを維持
ハロゲン化ポリマー分野は2025年に市場全体の70.3%、102億3,540万ドルを占めました。
ハロゲン化ポリマー統計
● ハロゲン化ポリマー市場規模（2025年）：102億3,540万ドル
● ハロゲン化ポリマー市場シェア：70.3%
● ハロゲン化ポリマー市場機会（2030年まで）：47億4,870万ドル
一方、非ハロゲン化ポリマー分野は最も高い成長率を記録すると予測されています。
非ハロゲン化ポリマー統計
● 非ハロゲン化ポリマー予測CAGR（2025年～2030年）：8.3%
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絶縁用途分野が最大収益機会を創出
絶縁分野統計
● 絶縁市場規模（2025年）：90億30万ドル
● 絶縁市場シェア：61.8%
● 絶縁市場機会（2030年まで）：43億1,380万ドル
● 絶縁分野予測CAGR：8.1%
通信インフラ分野が最も高成長な用途分野へ
通信分野統計
● 通信分野予測CAGR（2025年～2030年）：8.6%
建設分野統計
● 建設市場規模（2025年）：45億2,100万ドル
● 建設市場シェア：31.1%
● 建設市場機会（2030年まで）：21億1,600万ドル
ワイヤー・ケーブルコンパウンド市場規模・成長率予測
世界市場規模は2025年に145億5,580万ドルへ到達しました。市場は2030年までに214億820万ドルへ拡大すると予測されています。
世界市場統計
● 世界市場規模（2025年）：145億5,580万ドル
● 世界市場規模予測（2030年）：214億820万ドル
● 世界市場規模予測（2035年）：306億6,150万ドル
● 2020年～2025年CAGR：8.3%
● 2025年～2030年予測CAGR：8.0%
● 2030年～2035年予測CAGR：7.4%
アジア太平洋地域が最大市場、中国が最大成長機会市場へ
地域別市場統計
● アジア太平洋市場規模（2025年）：61億3,660万ドル
● アジア太平洋市場シェア：42.2%
● アジア太平洋地域予測CAGR：9.0%
● 東ヨーロッパ地域予測CAGR：7.9%
● 中東地域予測CAGR：7.9%
● 西ヨーロッパ地域予測CAGR：7.5%
中国市場統計
● 中国市場機会（2030年まで）：14億9,010万ドル
主要企業が次世代ケーブル材料開発を加速
主要企業市場シェア
● Avient Corporation - 1.33%
● Teknor Apex Company - 1.22%
● Solvay S.A. - 1.20%
● Borouge - 1.12%
● DuPont de Nemours Inc. - 1.06%
● Exxon Mobil Corporation - 1.03%
● Mitsubishi Chemical Corporation - 0.80%
● RIKEN TECHNOS CORPORATION - 0.75%
● Hanwha Solutions Corporation - 0.67%
● Cabot Corporation - 0.58%
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