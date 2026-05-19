“しゃりっとやわらかい”唯一無二の食感で人気の「ソルベットグミ」から新フレーバーが登場！「ソルベットグミ 巨峰味」～噛んだ瞬間にふわっと広がる、巨峰の芳醇な香りとジューシーさが贅沢な一粒！～

ノーベル製菓 株式会社

ノーベル製菓株式会社（本社：大阪市生野区、代表取締役社長：馬場 敏明、以下ノーベル製菓）は、2026年6月1日（月）より、「ソルベットグミ 巨峰味」を新発売いたします。

■「ソルベットグミ 巨峰味」商品特徴

「ソルベットグミ」シリーズは、まるでソルベを食べているかのような“しゃりっとやわらかい”食感が楽しめる新食感グミで、多くの方にご支持をいただいているシリーズです。

噛んだときに感じる、2つの食感の「一体感」にこだわり、配合比率を調整しながら改良を重ねることで、一粒で心地よい噛みごたえを実現しています。

既存の「白桃味」に加え、今回新たに発売する「巨峰味」は、本物の巨峰ソルベのような芳醇な香りとジューシーな味わいを追求し、上品さと贅沢感をお楽しみいただける商品です。

■「ソルベットグミ 巨峰味」開発背景

「ソルベットグミ」の“しゃりっとやわらかい”唯一無二の食感を、より多くのお客様にお楽しみいただきたいという想いから、このたび新フレーバーの開発を実施いたしました。

今回の新フレーバーには、グミユーザーに人気の高い「巨峰味」を採用しています。ソルベットグミを日頃よりご愛顧いただいているお客様はもちろん、初めてお試しいただく方にもご満足いただけるよう、巨峰の本物感にこだわった味わいに仕上げました。

また、ソルベ専門店をイメージした紫とピンクのパッケージは、素敵に気持ちが上向くようなカラーリングを意識してデザインしています。味わいだけでなく、見た目でもお楽しみいただける商品となっています。

■「ソルベットグミ 巨峰味」商品概要

商品名 ：「ソルベットグミ 巨峰味」

発売日 ：2026年6月1日（月）

発売地域 ：全国

内容量 ：50ｇ

参考価格 ：オープン価格

商品特徴 ：まるでソルベを食べているような

体感を生み出す、

しゃりっとやわらかな新食感グミ

■プレゼントキャンペーンについて

「ソルベットグミ 巨峰味」発売を記念し、抽選で10名様に新商品が当たる、期間限定のプレゼントキャンペーンを実施いたします。

・応募方法 ：ノーベル製菓公式X（旧Twitter）@nobel_seikaをフォロー&リポスト

・応募期間 ： 2026年6月1日（月）～6月7日（日）23:59

・当選発表 ： 当選者に公式アカウントよりDMでお知らせ

＜公式XアカウントURL＞

https://x.com/nobel_seika/

■ノーベル製菓について

ノーベル製菓は、菓子から広がる「夢とロマン」を大切に、

様々なお菓子を「新しい美味しさ」というカタチの夢にしてお届けしています。

より多くの笑顔を求めて、口に含むと思わず笑みがこぼれる

“夢の一粒”をこれからも作り続けていきます。

社名 ：ノーベル製菓株式会社

役員 ：代表取締役社長：馬場 敏明

創業 ：1929年10月2日

設立年月日 ：1947年5月10日

事業内容 ：菓子製造販売

主な製品 ：キャンデ-、グミキャンデー、

錠菓、素材菓子

従業員数 ：243名（2026年5月現在）

＜公式サイトURL＞

https://www.nobel.co.jp/