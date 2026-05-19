SIEM市場は2031年に136億7,000万米ドル規模へ（MarketsandMarkets予測）
MarketsandMarketsはSIEM（セキュリティ情報およびイベント管理）市場を分析・予測した市場調査報告書「セキュリティ情報およびイベント管理（SIEM）市場規模、シェア、動向、2031年までの世界予測 - Security Information and Event Management (SIEM) Market - Global Forecast To 2032」のプレスリリースにおいて、同市場がセキュリティ情報およびイベント管理（SIEM）市場は2031年に136億7,000万米ドルに達するとという予測結果を発表しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349787/images/bodyimage1】
MarketsandMarkets（マーケッツアンドマーケッツ）「セキュリティ情報およびイベント管理（SIEM）市場 - タイプ（高度SIEM、次世代SIEM）、用途（脅威検出・調査・対応（TDIR）、セキュリティ監視・可視化、コンプライアンス、セキュリティ分析） - 2031年までの世界市場予測 - Security Information and Event Management (SIEM) Market by Type (Advanced SIEM, Next-Gen SIEM), Application (Threat Detection, Investigation, & Response (TDIR), Security Monitoring & Visibility, Compliance, Security Analytics) - Global Forecast to 2031」はセキュリティ情報とイベント管理の世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
タイプ別セキュリティ情報とイベント管理（SIEM）市場
● 基本的SIEM
● 高度SIEM
● 次世代SIEM
オファリング別セキュリティ情報とイベント管理（SIEM）市場
● プラットフォーム／ソリューション
● サービス
用途別セキュリティ情報とイベント管理（SIEM）市場
● 脅威検出・調査・対応（TDIR）
● セキュリティ監視・可視化
● コンプライアンス管理および報告
● セキュリティ分析
● データ管理
展開モード別セキュリティ情報とイベント管理（SIEM）市場
● クラウド
● オンプレミス
● ハイブリッド
団体規模別セキュリティ情報とイベント管理（SIEM）市場
● 大企業
● 中小企業
業種別セキュリティ情報とイベント管理（SIEM）市場
● 銀行業、金融サービス、保険（BFSI）
● IT＆ITeS
● 政府
● 航空宇宙＆防衛
● 医療＆ライフサイエンス
● 小売業＆eコマース
● 製造業
● エネルギー＆公益事業
● 電気通信
● 輸送＆物流
● メディア＆エンタテインメント
● その他の業種
地域別セキュリティ情報とイベント管理（SIEM）市場
北米
● 米国
● カナダ
欧州
● 英国
● ドイツ
● フランス
● イタリア
● その他の欧州
アジア太平洋地域
● 中国
● 日本
● インド
● オーストラリア＆ニュージーランド
● その他のアジア太平洋地域
中東＆アフリカ
● GCC
● アラブ首長国連邦（UAE）
● サウジアラビア王国（KSA）
● その他のGCC
● アフリカ
ラテンアメリカ
● ブラジル
● メキシコ
● その他のラテンアメリカ
レポート概要
セキュリティ情報およびイベント管理（SIEM）市場 - タイプ（高度SIEM、次世代SIEM）、用途（脅威検出・調査・対応（TDIR）、セキュリティ監視・可視化、コンプライアンス、セキュリティ分析） - 2031年までの世界市場予測
Security Information and Event Management (SIEM) Market by Type (Advanced SIEM, Next-Gen SIEM), Application (Threat Detection, Investigation, & Response (TDIR), Security Monitoring & Visibility, Compliance, Security Analytics) - Global Forecast to 2031
出版：MarketsandMarkets
出版年月：2026年05月
https://semabiz.co.jp/mnmtc2240/
お問合せ先
株式会社SEMABIZ（セマビズ）
MarketsandMarkets正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口
https://semabiz.co.jp/publisher/mnm/
SEMABIZは日本の正規代理店としてレポートおよび年間サブスクリプションサービスに関するご質問や見積りなどのお問合せ・ご依頼をお受けしております。
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213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西 2階
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Eメール：inquiry(at)semabiz.co.jp
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調査対象セグメント
タイプ別セキュリティ情報とイベント管理（SIEM）市場
● 基本的SIEM
● 高度SIEM
● 次世代SIEM
オファリング別セキュリティ情報とイベント管理（SIEM）市場
● プラットフォーム／ソリューション
● サービス
用途別セキュリティ情報とイベント管理（SIEM）市場
● 脅威検出・調査・対応（TDIR）
● セキュリティ監視・可視化
● コンプライアンス管理および報告
● セキュリティ分析
● データ管理
展開モード別セキュリティ情報とイベント管理（SIEM）市場
● クラウド
● オンプレミス
● ハイブリッド
団体規模別セキュリティ情報とイベント管理（SIEM）市場
● 大企業
● 中小企業
業種別セキュリティ情報とイベント管理（SIEM）市場
● 銀行業、金融サービス、保険（BFSI）
● IT＆ITeS
● 政府
● 航空宇宙＆防衛
● 医療＆ライフサイエンス
● 小売業＆eコマース
● 製造業
● エネルギー＆公益事業
● 電気通信
● 輸送＆物流
● メディア＆エンタテインメント
● その他の業種
地域別セキュリティ情報とイベント管理（SIEM）市場
北米
● 米国
● カナダ
欧州
● 英国
● ドイツ
● フランス
● イタリア
● その他の欧州
アジア太平洋地域
● 中国
● 日本
● インド
● オーストラリア＆ニュージーランド
● その他のアジア太平洋地域
中東＆アフリカ
● GCC
● アラブ首長国連邦（UAE）
● サウジアラビア王国（KSA）
● その他のGCC
● アフリカ
ラテンアメリカ
● ブラジル
● メキシコ
● その他のラテンアメリカ
レポート概要
セキュリティ情報およびイベント管理（SIEM）市場 - タイプ（高度SIEM、次世代SIEM）、用途（脅威検出・調査・対応（TDIR）、セキュリティ監視・可視化、コンプライアンス、セキュリティ分析） - 2031年までの世界市場予測
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