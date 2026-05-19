モビリティ開発の現場レビューを大幅効率化。スマホで記録した音・映像・OBD2データをWeb上で一体表示・解析できる「Sound One Ver.17」提供開始

株式会社Ｓｏｕｎｄ Ｏｎｅ

小野測器グループの株式会社Sound One（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：葛西 功）は、Webアプリ「Sound One Ver.17」をリリースしました。

今回のアップデートでは、スマートフォンアプリ「Sound One Recorder(https://soundone.jp/sound-one-recorder-mobility)」で記録したOBD2データを、Webアプリ上で音・映像・走行軌跡などとあわせて確認できるようになりました。走行中に発生した異音や違和感を、映像だけ、音だけで確認するのではなく、エンジン回転速度やスロットル開度などの車両データと同じ時間軸で確認できるため、現象の把握や原因の切り分けをよりスムーズに行えます。

Sound Oneはこれまで、スマートフォンで収録した音・映像・GPSログをクラウドにアップロードし、Webブラウザ上で共有・解析できる環境を提供してきました。Sound One Recorder Ver.6では、Bluetooth接続のOBD2アダプターに対応し、走行中の車両データを同時に記録できるようになりました。今回のVer.17では、その記録データをWebアプリ側で活用できるようにし、「現場で記録する」から「クラウドで共有・解析する」までの流れをさらに強化しました。

記録したOBD2データを、Webアプリ上で同期表示

Editor画面

走行評価や異音調査では、「音が変わった瞬間に、車両側では何が起きていたのか」を確認することが重要です。

たとえば、加速時に発生するうなり音、減速時の異音、旋回時のきしみ、路面変化によるロードノイズなどは、音だけを聞いても原因の判断が難しい場合があります。Sound One Ver.17では、Sound One Recorderで記録したOBD2データを、映像・音・走行軌跡とあわせて確認できるため、現象が発生したタイミングの車両状態をより具体的に把握できます。

これにより、現場で収録したデータをもとに、自動車メーカーや部品メーカー、アフターパーツメーカーなど、モビリティ開発・評価に関わる幅広い関係者が、音・映像・走行データを同じ情報として確認しながら、NVH評価や品質確認、原因分析を進めやすくなります。従来のように、動画、音声、車両データを別々に管理し、後から手作業で突き合わせる負担を減らし、確認から共有、対策検討までの流れを効率化します。

CSV出力にも対応し、外部解析への展開もスムーズに

Sound One Ver.17では、従来から提供しているCSV出力機能を拡張し、Sound One Recorderで記録したGPS、加速度などのデータに加えて、OBD2による車両情報もCSVファイルとして出力できるようになりました。

これにより、Webアプリ上で音・映像・走行データを確認した後、必要に応じてCSVファイルを社内の解析ツールや表計算ソフト、外部の評価環境へ展開しやすくなります。クラウド上での現場レビューと、より詳細な専門解析をつなぐ機能として活用できます。

また、Sound One Recorderで収録したデータから音声を抽出し、WAVファイルとしてダウンロードできる機能を追加しました。収録時に校正値が設定されている場合は、校正値を反映した絶対音圧（Pa）の32-bit float WAVファイルとして出力できるため、外部の音響解析ソフトを用いた詳細解析にも活用できます。

サイドバー化により、表示領域を拡大

今回のアップデートでは、Webアプリ全体の画面レイアウトを刷新しました。

Ver.17では、画面上部のヘッダー構成を見直し、新たにサイドバー型レイアウトを採用。横長ディスプレイやノートPCでも、画面の表示領域をこれまで以上に有効活用できるようになりました。

これにより、Driveではファイル一覧を確認しやすくなり、Editorでは波形や時系列データをより大きく表示できます。長時間の走行データを確認する場面や、複数の情報を見比べながらレビューする場面でも、より快適に作業できます。

Drive画面

Sound One Recorderとの連携で、モビリティ評価をもっと手軽に

Sound One Recorderは、iPhoneを使って走行中の音・映像・GPSログを記録できるスマートフォンアプリです。Ver.6ではOBD2データ取得に対応(https://soundone.jp/news/20260319)し、走行中の車両情報もあわせて記録できるようになりました。

専用の大がかりなシステムを準備しなくても、スマートフォンと対応するOBD2アダプターを使って、現場で手軽にデータを残すことができます。収録後はSound Oneのクラウドへアップロードし、Webアプリ上で共有・解析できます。

今回のSound One Ver.17により、Sound One Recorderで記録したデータをクラウド上でより活用しやすくなりました。記録、アップロード、共有、解析までを一つの流れで扱えるため、モビリティ開発や品質評価の現場におけるコミュニケーションをよりスムーズにします。

関連動画

Sound One Recorder

Sound One Recorderの利用イメージや、走行中の音・映像・GPSログを記録する様子は、以下の動画でもご覧いただけます。

メディア紹介動画（ええじゃない課Biz）(https://www.youtube.com/watch?v=pjNsCNJhiSE)

コンセプトムービー(https://www.youtube.com/watch?v=T2pbaDuCtTE)

筑波サーキットでの走行収録(https://www.youtube.com/shorts/137NwURUcFc)

ロードノイズ評価イメージ(https://www.youtube.com/shorts/g4GlYcu8Ih8)

入手方法

コンセプトムービー筑波サーキットでの走行収録ロードノイズ評価イメージ

新しくなった「Sound One Recorder」をインストールして、スマートフォンが高性能な車載収録ツールに変わる瞬間を、ぜひお楽しみください！

Sound One Recorder は、こちらのApp Store(https://apps.apple.com/jp/app/sound-one-recorder/id6477286014?pt=126644579&ct=PRTime&mt=8)からインストール可能です。ぜひお使いのiPhoneにインストールして、Sound One の便利さをご体験ください。

iPhoneはApple Inc.の登録商標です。

iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。

会社概要

会社名 ：株式会社Sound One

所在地 ：神奈川県横浜市緑区白山１丁目１６－１ 小野測器 横浜テクニカルセンター

代表取締役 ：葛西 功

ホームページ：https://soundone.jp/sound-one-recorder-mobility

製品や導入に関するお問い合わせ、デモンストレーションのご依頼は、こちらからお問い合わせください。ロードノイズ評価、減速時のうなり、旋回時のきしみ、トンネル進入時の聴感変化など、具体的なお困りごともお気軽にご相談いただけます。

お問い合わせ :https://soundone.jp/inquiry