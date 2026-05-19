【餃子のかっちゃん】いつもの飲み会が3,000円オフに！？ホットペッパーグルメアプリ限定「席押さえ」キャンペーン対象枠に参画！

株式会社double

「肉汁製作所 餃子のかっちゃん」を運営する株式会社double（本社：大阪府大阪市北区/代表取締役：松井 勝也）は、2026年5月12日（火）より、ホットペッパーグルメアプリにて実施されている「席押さえ」初回利用キャンペーンの対象店舗に参画しました。

本キャンペーン枠への参画により、条件を満たしたお客様は、餃子のかっちゃんでのお会計時に「3,000円分の割引チケット」をご利用いただけるようになります。

■ 「とりあえず席だけキープ」で、もっと気軽なかっちゃんへ

「今日これから飲める？」「今すぐ入れるお店ある？」-そんな急な集まりやハシゴ酒に強いのが、私たち「餃子のかっちゃん」です。

昨今、コース予約だけでなく「まずは席だけ確保しておいて、料理はお店で好きなものを頼みたい」というニーズが非常に高まっています。そこで、ホットペッパーグルメアプリの便利な機能である「席押さえ」をより多くの方に知っていただき、かっちゃん自慢の餃子や1円ハイボールをさらにお財布に優しく楽しんでいただきたいという想いから、今回のキャンペーン対象枠への参画を決定しました。

■キャンペーン利用の概要

ホットペッパーグルメアプリを通じて、当店で初めて「席押さえ」機能をご利用いただいたお客様に、お得な割引が適用されます。

ー参画開始日ー

2026年5月12日（火）～

ー特典内容ー

3,000円分の割引チケット利用が可能

ー主な適用条件ー

ホットペッパーグルメ アプリからのご予約であること

「席押さえ」機能の 初回利用であること

2名様以上でのご来店であること

※その他の詳細な利用条件やチケットの獲得状況につきましては、ホットペッパーグルメアプリ内のキャンペーンページ(https://www.hotpepper.jp/campaign/lastminute_cp_202604/?vos=aphpphpgbnrcamp20260401bn3)にてご確認ください。

ー対象店舗ー

「餃子のかっちゃん」全店舗

【北海道・東北エリア】

札幌店 / すすきの店 / 北24条店 / 仙台一番町店 / 国分町店 / 福島栄店 / 郡山店

【関東エリア】

池袋東口店 / 新橋店 / 錦糸町店 / 吉祥寺南口店 / 町田店 / 川崎店 / 柏東口店

【中部・北陸エリア】

栄住吉店 / 金山店 / 名古屋今池店 / 名古屋駅3丁目店 / 栄錦店 / 金山駅前店 / 新瑞橋店 / 刈谷店 / 名古屋駅南口2号店 / 浜松店 / 静岡店 / 静岡両替町店 / 岐阜店 / 四日市店 / 金沢片町店

【関西エリア】

梅田茶屋町店 / お初天神店 / 堂山店 / 大阪駅前第二ビル店 / 東通り店 / 塚本店 / 十三店 / 大阪福島店 / 堺東店 / 道頓堀店 / 難波千日前店 / 天満店 / 布施店 / 京橋店 / 高槻店 / 西中島店 / 門真古川橋店 / 鶴橋店 / 枚方店

姫路店 / 神戸店 / 阪神尼崎店 / 姫路駅前2号店 / 西宮北口店 / 神戸元町店 / 明石店

京都河原町店 / 京都三条店 / 西院店

【中国エリア】

紙屋町店 / 広島流川店

【九州エリア】

博多店 / 熊本店 / 親不孝店 / 天神店 / 中洲店 / 大橋店 / 大分店 / 鹿児島地蔵角店 / 鹿児島天文館店

株式会社doubleは、今後も全国に「驚き」と「満足」をお届けする飲食・サービスを展開してまいります。昨今の不安定な社会情勢や物価高騰が続く中、外食が持つ「人を笑顔にする力」を信じ、コストパフォーマンスの限界に挑戦し続けることが私たちの使命です。単にお腹を満たすだけでなく、誰もが気軽に集い、心ゆくまで楽しめる「食のエンターテインメント」を全国各地の拠点から発信してまいります。私たちは地域社会に深く根差し、お客様一人ひとりに愛される店舗づくりを通じて、日本の食文化の活性化と、さらなる感動体験の創出に全力で取り組んでまいります。

■会社概要

社名：株式会社double

代表者：代表取締役 松井勝也

設立：2020月7月3日

所在地：大阪府大阪市北区角田町8-47-20F

URL：https://double0703.com/