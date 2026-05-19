登山・ハイキング経験者は半数以上！？山歩きのリアルを大調査！【1000人アンケート】

登山とハイキングの違いって何？

株式会社ナビット

「登山」や「ハイキング」など、山登りに関する言葉がいくつかありますが、その明確な違いについて、定義は定められていません。



イメージとして、「ハイキング」は必ずしも山に登るわけではなく、「なだらかなアップダウンのある自然の中を歩くこと」を指すことが多いようです。

反対に、「登山」は山頂を目指して登るものを指しており、標高差が大きいものを指します。一般的には、「ハイキング」の方が初心者向けだと言われています。

ナビットは、全国の主婦を中心としたモニター会員1000人を対象に「登山・ハイキングについて」アンケートを実施しました。

・調査期間：2026年3月

・調査機関：株式会社ナビット

・調査対象：20代～80代の男女

・有効回答数：1000人

・調査方法：Web

登山・ハイキングの経験がある人は、半数以上

【調査】

登山・ハイキングの経験はありますか？(対象：1,000名)

「登山・ハイキングの経験はありますか？」という質問については、「経験がある」が59.5％、「経験がない」が40.5％と半数以上の人が「経験がある」と回答していました。

登山・ハイキングに行くのは春か秋

【調査】

登山・ハイキングに行くのはどの季節が一番いいですか？(対象：1,000名)

「登山・ハイキングに行くのはどの季節が一番いいですか？」という質問については、「春」が24.3％「秋」が18.2％、「こだわりはない」が8.6％と続きました。過ごしやすい気候の春と秋が人気のようです。

家族と登山・ハイキングを楽しむ人が多い

【調査】

誰と登山・ハイキングをすることが最も多いですか？(対象：1,000名）

「誰と登山・ハイキングをすることが最も多いですか？」という質問については、「家族」が15.8％、「友人」が14.8％、「配偶者」が8.7％と続きました。家族と登山・ハイキングを楽しんでいる方が多いようですね。

登山・ハイキングの楽しみ方は「自然の中でゆっくり過ごす」

【調査】

登山・ハイキングに行くときにどんな楽しみ方をしていますか？(複数回答)※回答数1,657人

「登山・ハイキングに行くときにどんな楽しみ方をしていますか？」という質問を複数回答で行ったところ、「自然の中でゆっくり過ごす」が438人、「見晴らしの良いところでご飯を食べる」が252人、「写真や動画を記録」が153人という順になりました。

みんなの“山歩き”エピソードを紹介

今回は、「登山・ハイキングに関して思い出や意見があれば教えてください」という質問をフリー回答で実施しました。一部回答を原文のままピックアップして紹介します。

「緑や自然は好きだが、子供の頃山好きの親に良く山に連れていかれて、体力的にきつい思いをして山歩きが嫌いになった」

「毎年、桜の咲く季節に家族とハイキングに出かけます。地元で有名なしだれ桜など、鑑賞しながら新鮮な空気を吸ってリフレッシュができるのでとても楽しみです」

「登山もハイキングもしたことないのですが、2026年はせめてハイキングに行ってみたいと考えています！」

「東京の山だからと高を括っていたわけではないが、高尾山の下山の途中で真っ暗になってしまい危うく遭難しそうになった事はとても怖かったし勉強になった」

「日帰りでハイキングを楽しみます。おにぎりかサンドウイッチ、インスタント味噌汁かスープを持って行きます。自然の中で食べるものは、何でも美味しいです。自作ならゴミも少ないですし。熊の心配がなくなるとよいですが」

楽しい思い出はもちろん、体力的に大変だったことや、少し怖い思いをした経験など、「登山・ハイキング」に関するさまざまなエピソードが寄せられました。



また、ピックアップした回答のように、これからチャレンジしてみたい！という方もいらっしゃいました。登山もハイキングも自然の中で過ごす貴重な体験のひとつ。無理のない範囲で楽しむことで、リフレッシュするきっかけになりそうですね。

登山やハイキングを楽しみたいけど、熊が怖い！？

熊の出没に関するニュースを目にする機会が増えています。近年はさまざまな山で熊の目撃情報が相次いでおり、登山中やハイキング中に熊と遭遇するリスクにも注意が必要です。

環境省の発表によると、2024年は全国で熊の出没件数が過去最多を記録したそうです。

登山やハイキングを楽しむためにも、事前に熊対策を確認しておきましょう。

登山・ハイキング時の熊対策

登山やハイキングの際は、以下の点を意識しておくと安心です。

- 明け方や夕暮れどきの行動はできるだけ避ける- 熊鈴などを使い、人の存在を知らせる- 静かな場所や見通しの悪い道では、意識して音を出す- どんぐりの多い林や藪道では特に注意する- 春や秋は熊が出没しやすい時期として注意する

自然の中で過ごす登山やハイキングは、とても気持ちの良い体験です。安全対策をしっかり行いながら、無理のない範囲で楽しみたいですね。

「1000人アンケート」とは

「1000人アンケート」は、回答モニター付きのアンケートサービスです。回答モニターは主婦を中心とした全国63,400人のうちの1000人がアンケートにお答えします。カード決済のWebサービスですので、24時間365日稼働しており、ビジネスのスピード感を阻害しません。プリセットを使ったアシスト機能で始めての方でも簡単にアンケートが始められます。

1000人アンケートの特長

1.アシスト機能を使って設問を自分で編集

2. 全国63,400人の主婦層（20代～）が最短2日で回答

3. データレポートやテキストマイニングも対応(オプション)

4. カード決済なのでいつでもアンケート実施が可能

1000人アンケート価格表

ナビットの「1000人アンケート」是非ご利用ください！

★「1000人アンケート」詳細はこちら★

https://survey.navit-research.jp/

★「1000人アンケート」お申し込みはこちら★

https://survey.navit-research.jp/welcome/sign_up

【会社概要】

■会社名 株式会社ナビット

■代表者 代表取締役 福井泰代

■設 立 2001年1月

■所在地 東京都千代田区九段南1-5-5 九段サウスサイドスクエア8F

■ＴＥＬ 03-5215-5713

■ＦＡＸ 03-5215-5702

■ＵＲＬ https://www.navit-j.com/

■E-Mail webmaster@navit-j.com

【本リリースの引用・転載時のお願い】

・事前に株式会社ナビット 広報担当まで連絡頂けますようお願い申し上げます。

・クレジットと出典元のリンクを明記していただきますようお願い申し上げます。

＜例＞「株式会社ナビット（データ活用なう）が実施した調査結果によると…

https://www.navit-j.com/media/?p=109634