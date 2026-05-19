日本女子大学建築デザイン学部による講演会「ブリュッセルのアール・ヌーヴォー」を6月5日（金）に開催 ― 3Dモデリングによる建築遺産の記録・理解・継承をベルギーの最新事例から考える ―

日本女子大学建築デザイン学部による講演会「ブリュッセルのアール・ヌーヴォー」を6月5日（金）に開催 ― 3Dモデリングによる建築遺産の記録・理解・継承をベルギーの最新事例から考える ―