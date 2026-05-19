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日本女子大学建築デザイン学部による講演会「ブリュッセルのアール・ヌーヴォー」を6月5日（金）に開催 ― 3Dモデリングによる建築遺産の記録・理解・継承をベルギーの最新事例から考える ―
日本女子大学（東京都文京区／学長：篠原聡子）建築デザイン学部は、2026年6月5日（金）、講演会「ブリュッセルのアール・ヌーヴォー 〜3D復元による建築遺産の再現〜」を成瀬記念講堂（目白キャンパス内）にて開催します。
本講演は、日本女子大学建築デザイン学部と、連携協定を結ぶベルギーのブリュッセル自由 大学ラ・カンブル・オルタ建築学部との共催により実施します。講師には、同学部のマルセル・ラビノヴィッチ学部長をはじめ、ベルギーから専門家の皆様を招聘します。
講演では、ブリュッセルにおける建築遺産のデジタル復元に関する最新研究として、アール・ヌーヴォーを代表する建築家ヴィクトル・オルタによる「人民の家（メゾン・デュ・プープル）」と、ウィーン分離派の主要作品であるヨーゼフ・ホフマン設計の「ストックレー邸」の2作品に焦点を当て、3Dモデリングがすでに失われた建物や一般公開されていない建築物を含む建築遺産の記録・理解・継承にどのように寄与するのかを、映像とレクチャーを通じて紹介します。また、こうしたデジタル復元の仮想的側面が、今後の歴史的建造物研究にどのような可能性をもたらすのかについても考察します。
なおこの講演は、日本・ベルギー友好160周年を記念した「ブリュッセル・ウィーク（6月5日〜6月12日）」の関連イベントの1つです。どなたでもご参加いただけますので、ぜひご来場ください。
ヨーゼフ・ホフマン設計によるストックレー邸の3D 復元
−AlICe ラボ（ブリュッセル自由大学［ULB］）＆ Urban.brussels、2024 年
■日時・会場
日時：2026年6月5日（金）15:10〜16:50
会場：日本女子大学成瀬記念講堂（東京都文京区目白台2-8-1）
※どなたでもご参加いただけます
※参加無料
■プログラム
内容講師開会挨拶イントロダクションマルセル・ラビノヴィッチ氏（ブリュッセル自由大学 ラ･カンブル･オルタ建築学部 学部長）ビデオ紹介:「人民の家」 誕生と消滅バンジャマン･ツルストラッセン氏（オルタ博物館 ディレクター）レクチャー: 知識の構築：仮説を伝えるためのプロセス（ワークフロー）ドゥニ･デリッケ氏（ブリュッセル自由大学 ラ･カンブル･オルタ建築学部 教授）ビデオ鑑賞: ストックレー邸：価値の認識と遺産をめぐる課題ギー･コンデ･レイス氏（建築家）
イザベル･レロイ氏（歴史美術家 ブリュッセル首都圏地域 アーバン・ブリュッセル ユネスコ担当窓口）レクチャー: アクセス困難な文化財の復元デイビッド･ロ･ブリオ氏（ブリュッセル自由大学 ラ･カンブル・オルタ建築学部 教授）映像鑑賞質疑応答
※プログラムは全編英語で実施、日本語での同時翻訳あり
■ 申し込み方法
参加をご希望される方は以下URLよりお申込みください。
https://forms.cloud.microsoft/r/W7QPN7jYc9
※申し込み期限：6月4日（木）23:59
【参照リンク】
日本女子大学建築デザイン学部https://www.jwu.ac.jp/unv/academics/architecture_and_design/index.html
ブリュッセル自由大学ラ・カンブル・オルタ建築学部
https://archi.ulb.be
日本女子大学建築デザイン学部および建築デザイン研究科が欧州名門大学との部局間協定によるグローバリゼーションを推進
（2024/12/3 発表プレスリリース）
https://www.jwu.ac.jp/unv/news/2024/cr5sr80000048g4h-att/20241203_news.pdf
【日本女子大学について】
日本女子大学は、日本初の組織的な女子高等教育機関として創立し、2021年に120周年を迎えました。私立女子大学唯一の理学部を有し、文理融合の教育環境をもつ女子総合大学です。「私が動く、世界がひらく。」のタグラインのもと、自ら学び、自ら行動し、新しい価値を創造できる人材を育てています。2024年度は「建築デザイン学部」を開設し、昨年度には「食科学部」を開設、さらに今年度には文学部2学科の名称変更をしました。2027年度には「経済学部（仮称）」の開設（構想中）、2028年度には「ファッションデザイン学部（仮称）」および「人間科学部（仮称）」の開設（構想中）と、継続して大学改革を進めていきます。 詳しくは、 https://www.jwu.ac.jp をご覧ください。
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人 日本女子大学 法人企画部 広報課
住所：〒112-8681 東京都文京区目白台2-8-1
メール：n-pr@atlas.jwu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
本講演は、日本女子大学建築デザイン学部と、連携協定を結ぶベルギーのブリュッセル自由 大学ラ・カンブル・オルタ建築学部との共催により実施します。講師には、同学部のマルセル・ラビノヴィッチ学部長をはじめ、ベルギーから専門家の皆様を招聘します。
なおこの講演は、日本・ベルギー友好160周年を記念した「ブリュッセル・ウィーク（6月5日〜6月12日）」の関連イベントの1つです。どなたでもご参加いただけますので、ぜひご来場ください。
ヨーゼフ・ホフマン設計によるストックレー邸の3D 復元
−AlICe ラボ（ブリュッセル自由大学［ULB］）＆ Urban.brussels、2024 年
■日時・会場
日時：2026年6月5日（金）15:10〜16:50
会場：日本女子大学成瀬記念講堂（東京都文京区目白台2-8-1）
※どなたでもご参加いただけます
※参加無料
■プログラム
内容講師開会挨拶イントロダクションマルセル・ラビノヴィッチ氏（ブリュッセル自由大学 ラ･カンブル･オルタ建築学部 学部長）ビデオ紹介:「人民の家」 誕生と消滅バンジャマン･ツルストラッセン氏（オルタ博物館 ディレクター）レクチャー: 知識の構築：仮説を伝えるためのプロセス（ワークフロー）ドゥニ･デリッケ氏（ブリュッセル自由大学 ラ･カンブル･オルタ建築学部 教授）ビデオ鑑賞: ストックレー邸：価値の認識と遺産をめぐる課題ギー･コンデ･レイス氏（建築家）
イザベル･レロイ氏（歴史美術家 ブリュッセル首都圏地域 アーバン・ブリュッセル ユネスコ担当窓口）レクチャー: アクセス困難な文化財の復元デイビッド･ロ･ブリオ氏（ブリュッセル自由大学 ラ･カンブル・オルタ建築学部 教授）映像鑑賞質疑応答
※プログラムは全編英語で実施、日本語での同時翻訳あり
■ 申し込み方法
参加をご希望される方は以下URLよりお申込みください。
https://forms.cloud.microsoft/r/W7QPN7jYc9
※申し込み期限：6月4日（木）23:59
【参照リンク】
日本女子大学建築デザイン学部https://www.jwu.ac.jp/unv/academics/architecture_and_design/index.html
ブリュッセル自由大学ラ・カンブル・オルタ建築学部
https://archi.ulb.be
日本女子大学建築デザイン学部および建築デザイン研究科が欧州名門大学との部局間協定によるグローバリゼーションを推進
（2024/12/3 発表プレスリリース）
https://www.jwu.ac.jp/unv/news/2024/cr5sr80000048g4h-att/20241203_news.pdf
【日本女子大学について】
日本女子大学は、日本初の組織的な女子高等教育機関として創立し、2021年に120周年を迎えました。私立女子大学唯一の理学部を有し、文理融合の教育環境をもつ女子総合大学です。「私が動く、世界がひらく。」のタグラインのもと、自ら学び、自ら行動し、新しい価値を創造できる人材を育てています。2024年度は「建築デザイン学部」を開設し、昨年度には「食科学部」を開設、さらに今年度には文学部2学科の名称変更をしました。2027年度には「経済学部（仮称）」の開設（構想中）、2028年度には「ファッションデザイン学部（仮称）」および「人間科学部（仮称）」の開設（構想中）と、継続して大学改革を進めていきます。 詳しくは、 https://www.jwu.ac.jp をご覧ください。
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人 日本女子大学 法人企画部 広報課
住所：〒112-8681 東京都文京区目白台2-8-1
メール：n-pr@atlas.jwu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/