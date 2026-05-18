亀田製菓株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：髙木 政紀）は、2026年に発売50周年を迎えた「ハッピーターン」の新TVCMを、2026年5月18日（月）より公開します。今回の新TVCMでは、広瀬香美さんが50周年のハッピーターン公式ソング「ハッピーターンでto you」を歌唱。みんながハッピーターンを食べることで自然と笑顔になる様子を描いた本CM。「幸せ（ハッピー）がお客様に戻って来る（ターン）ように」というブランドの願いと、節目の年ならではの高揚感を、明るく伸びやかな広瀬さんの歌声とともに届けます。長く親しまれ続けている亀田製菓のロングセラー商品「ハッピーターン」の50周年を、広瀬香美さんの素敵な歌声とともに届けます。

■「ハッピーがターンする」とは？

「ハッピーターン」は、日常に小さな幸せを届けるロングセラーブランドです。その名の示す通り、商品そのものが“幸せ”の象徴であり、小さな喜びをだれかと分かち合うことで、幸せが広がるコミュニケーション価値を育んできました。これからも「お客様に幸せが戻って来る」ことを願い、ハッピーな体験を創り続けます。

■収録エピソード

公式ソング「ハッピーターンでto you」のレコーディングにあたり、「ハッピーターン」という言葉の響きがまっすぐ届くよう、言葉の弾み方やテンポ感を監督と確かめながら収録に臨む広瀬さん。明るさだけに寄せるのではなく、「ハッピーターン」の親しみやすさと、お菓子を囲むことで生まれる楽しさが自然に伝わるよう、歌い回しのニュアンスも丁寧に確認を繰り返す広瀬さんの姿が印象的でした。 収録後のコメントでは、ご自身が大好きなお菓子である「ハッピーターン」の50周年の節目のCMに出演できたことに素直に喜ぶ姿が見え、収録中も終始楽しく歌う広瀬さんが見られました。

■新CM概要

タイトル ：ハッピーターンのうた ５０周年篇 30秒 放送開始日：2026年5月18日（月） 放送地域 ：全国 タイトル ：ハッピーターンのうた ５０周年篇 15秒 放送開始日：2026年5月18日（月） 放送地域 ：全国

■広瀬香美さんインタビュー

Q：ハッピーターンのどんなところが好きですか？

まず、名前が最高ですよね。誰も苦しむ人いない、誰も傷つく人いない。 世界共通語の英語で「ハッピーターン」って、誰が付けたんだっていう。すごいですよね。「ハッピー」が「ターン」するって。 それから、やっぱり何ていったって、味ですね。甘くってしょっぱいでしょう？寂しい時には慰めてくれるし、楽しい時には応援してくれるしっていう、どんな人生の喜怒哀楽のどの場面でも、「ハッピーターン」を食べたら何でも慰めてくれるっていう。この味付けがですね、1%も何か狂ってはならない。味もめちゃくちゃ大好きです。

Q：ハッピーターンと広瀬さんの共通点は？

様々、飽きないように、バージョン違いで（新商品を）出してきてくださるじゃない？「愛」を感じるよね。楽しみの提案をしてくださるっていう意味では、音楽と、「愛」通じるものが有るなって感じるんですよね。

Q：ハッピーがターンした思い出は？

それはもう50周年のCMソングを歌わせていただいたことが最高じゃない？最高に「ハッピー」が「ターン」してきて、いい意味で「もうありがとう！ハッピーターン！」っていう。だって大好きなお菓子よ！大好きだって（周りに）言ってたら、「CMソング歌ってくれませんか？」なんて、普通なかなか無いから。もうハッピーだね！

Q：CMソング「ハッピーターンでto you」に込めた思いを教えてください。

必死にハッピー、ハッピーっていってきました。ロマンスの神様を歌うように、元気に弾けて歌ってきました。

【商品概要】

1. 商品名 96g ハッピーターン 2. 価格(税抜) / （税込） ノンプリントプライス（参考小売価格 230円前後/248円前後） 3. 販売地域 / 販売チャネル 全国のスーパーマーケットなど ※店舗によっては取り扱いのない場合がございます。

1. 商品名 53g パウダー250%ハッピーターン 2. 価格(税抜) / （税込） ノンプリントプライス（参考小売価格 120円前後/129円前後） 3. 販売地域 / 販売チャネル 全国のコンビニエンスストア ※店舗によっては取り扱いのない場合がございます

1. 商品名 73g ハッピーターン スパイス 2. 価格(税抜) / （税込） ノンプリントプライス（参考小売価格 230円前後/248円前後） 3. 販売地域 / 販売チャネル 全国のスーパーマーケットなど ※店舗によっては取り扱いのない場合がございます。

■ハッピーターン50周年

「ハッピーターン」は、1976年に発売した“日常に小さな幸せを届ける”ロングセラーブランドです。第一次オイルショックによる不景気の中、「幸せ（ハッピー）がお客様に戻って来る（ターン）ように」という願いを込めて名付けられました。当時主流だった醤油・塩味とは異なる“洋風のあまじょっぱい味”に挑戦し、後に「ハッピーパウダー」と呼ばれる粉を用いた独自製法と、キャンディーのような個包装で新しい価値を生み出しました。唯一無二のあまじょっぱい味わいで世代を超えて愛され、2026年に発売50周年を迎えます。

■5月29日は『ハッピーターンズデー』

5月29日は、こう（5）ふく（29）の語呂合わせで“幸福の日”として、一般社団法人 日本記念日協会に登録されています。亀田製菓株式会社では、一人でも多くの方にハッピーをお届けしたいという気持ちから、5月29日を『ハッピーターンズデー』と制定しています。自分が食べてハッピーになるもよし、誰かにおすそ分けしてハッピーをお返しするもよし、ハッピーターンを通してみんなにハッピーがターンする日として、全国各地でハッピーな企画をお届けします。