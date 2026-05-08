J.S. Held、Jessica Larsonをデジタルトランスフォーメーション担当上級副社長に任命





先端技術の導入、革新、ガバナンスを全社規模で拡大する新設ポジション

ニューヨーク、2026年5月8日 /PRNewswire/ -- グローバルコンサルティング会社J.S. Heldは、Jessica Larsonをデジタルトランスフォーメーション担当上級副社長に任命したことを発表しました。 Jessicaはこの職務において、現在複数の業務分野に導入されている先進的なツールを基盤に、同社のデジタルトランスフォーメーション施策を統合し、加速させます。この取り組みにより、J.S. Heldの専門家がクライアントにインサイト、明確さ、確かな根拠に基づく成果を提供する方法が強化されるとともに、同社の長期的な成長も支えられます。

最高経営責任者（CEO）のLee Spirerの直属として、Jessicaは全社の戦略的パートナーを務め、業務分野のリーダーと緊密に連携し、デジタル技術の一貫性と効率性のある活用からクライアントが恩恵を受けられるようにする影響力の大きいユースケースを拡大し、J.S. Heldの専門家がクライアントに業務成果を提供する方法を支援します。Jessicaの任務には、先進技術ソリューションの導入拡大、その利用に関する全社的なガバナンスの確立、これらの機能を責任ある、エンタープライズ対応の安全な方法で展開することが含まれます。

Lee Spirerは、次のように述べています。「先進技術を全社に組み込むことは、当社の人材の専門性を高め、クライアントにさらに大きなインパクトをもたらすことです。 「Jessicaのリーダーシップにより、機械学習、自然言語処理、インテリジェンスオートメーションなどの人工知能（AI）機能を、規律ある形で当社の業務全体に体系的に統合できるようになります。 こうした機能を、強力な連携と監督の下で全社規模に拡大することで、当社を特徴づける信頼、セキュリティ、品質を維持しながら、インサイトを加速させ、サービス提供を強化し、持続可能な成長を推進できます。」

「デジタルソリューションの利用を拡大する中で、Jessicaは、営業秘密の保護、強固なデータセキュリティの維持、あらゆる段階でのクライアントの機密保持を徹底することの重要性を明確に理解しています。 J.S. Heldの最高知的財産責任者であるJames E. Malackowskiは述べています。「今回の任命により、当社の継続的なテクノロジーの進歩に、厳格なガバナンスと、当社が管理する知的財産の尊重が伴うことが確保されます。」

J.S. Heldに加わり、すでに進行中の強固なデジタル施策をさらに発展させることができ、光栄です」とJessica Larsonは述べています。「同社の専門家には、先進的な文化とクライアントサービスへの深いコミットメントがあります。テクノロジーを日々の業務にさらに統合することで、当社のプロフェッショナルが価値の高い活動に集中できるようにし、クライアントにさらに大きな成果を提供できます。品質、セキュリティ、機密保持の最高水準を維持しながら、クライアントの成果を高めるイノベーションを推進するため、全社横断的に連携できることを楽しみにしています。」

Jessica Larsonは、世界各地の規制の厳しい組織において、企業変革とテクノロジー主導のイノベーションを率いてきた約20年の経験を有しています。JessicaはJ.S. HeldにTRC Companiesから入社しました。同社では、デジタル＆データトランスフォーメーション担当上級副社長を務めました（それ以前にはBig Four会計事務所で経営コンサルタントとして勤務した経験があります）。TRCでは、部門横断的な協働を強化する全社的なフレームワークを設計し、効率性の向上とリスク低減を実現する業務改善を推進しました。また、同社のAI戦略・ガバナンス協議会を率い、クラウドベースのAIプラットフォームを立ち上げ、影響力の大きいデジタル機会を特定するための全社的なイノベーションチャレンジを統括しました。

「保険・法務分野のクライアントに深い技術的・財務的専門知識を提供する企業として、当社の強みは、その能力の規模と幅広さにあります」とLee Spirerは述べています。「その規模があるからこそ、特にテクノロジーが業界を再構築し続ける中で、進化するクライアントの期待の先を行き続けることが当社にとって不可欠です。」

J.S. Held社について

J.S. Heldは、技術、科学、財務、戦略に関する専門知識を組み合わせ、価値の実現とリスク軽減を目指すクライアントに助言を提供するグローバルコンサルティング会社です。当事務所の専門家は、緊急の対応、確固たる誠実さ、実績ある経験、明確な分析、有形・無形の資産に対する理解が求められるリスクが高い問題に直面している組織に対し、信頼できる顧問としての役割を果たします。顧客が複雑で議論を伴う（大惨事を招くケースが多い）状況を乗り切れるように、当事務所は充実した一連のサービス、製品、データを提供します。

1,500名以上の専門家が6つの大陸で組織にサービスを提供し、これにはGlobal 200 Law Firmsの84%、Forbes Top 20 Insurance Companiesの75%（NAIC Top 50 Property & Casualty Insurersの90%）、Fortune 100 Companiesの71%が含まれます。

J.S. Held、関連会社、子会社は公認会計士事務所ではなく、監査、認証、その他のいかなる公会計サービスも提供していません。J.S. Heldは法律事務所ではなく、法的アドバイスを提供しません。証券は、PM Securities, LLC（d/b/a Phoenix IBまたはOcean Tomo Investments、J.S. Heldの一部、FINRA/SIPC会員）を通じて提供されます。 無断転載を禁じます。

連絡先

Kristi L. Stathis | Global Public Relations | +1 786 833 4864 | Kristi.Stathis@jsheld.com

ロゴ - https://mmx.prnasia.com/media/MS1000880/JS_Held_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

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