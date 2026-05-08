困難を乗り越えグローバルに羽ばたく若者の英語学習をAIで支援

ELSA Corp.

ELSA Japan 合同会社（東京都渋谷区、代表：今尾 大）は、逆境に置かれた若者のリーダーシップ育成を支援する公益財団法人教育支援グローバル基金（以下「ビヨンドトゥモロー」）に対し、法人向けAI英語コーチ「ELSA Business」の提供を開始しました。

ELSA Japan合同会社公益財団法人教育支援グローバル基金（ビヨンドトゥモロー）

取組背景：高騰する生活費・留学コストによる「海外挑戦機会の格差」

近年の物価・生活費上昇により、大学生の生活費負担は過去最高水準に達する一方、家庭からの支援額は過去20年間で約3割減少しており、大学生の多くがアルバイト収入に頼らざるを得ない状況です*1。

また、日本の大学生の英語運用能力は1年生の入学時以降低下する傾向があり、学外での学習機会が求められる一方で、約8割が経済的な理由から留学を躊躇するなど、高騰する留学費用や英会話スクール費用を負担できる層とそうでない層の間で、英語力の壁による「グローバルな挑戦機会の格差」が広がっています*2。

こうした課題意識のもと、ELSA Japanはビヨンドトゥモローの受講生へ自社のAI英会話コーチングアプリを提供することで、意欲ある若者が「自分の言葉で世界と語り合う」ための支援を開始しました。

取組概要と利用者の声

今回、今後の連携に向けたトライアルとして、ビヨンドトゥモローの奨学生約20名に法人向けAI英語コーチ「ELSA Business」を提供しました。

＜取組概要＞

- 提供期間：2026年1月 ～ 2026年3月- 対象：ビヨンドトゥモロー 奨学生 約20名 (高校生・大学生)- 主な提供機能：- - AIによる高精度な発音矯正- - リアルなビジネス・日常シーンを想定したAIとのロールプレイ- - 学習者の英語レベル、学習目的や関心を踏まえパーソナライズされた学習パス

＜利用者の声＞

早稲田大学 政治経済学部 4年 関口 明輝さん

早稲田大学 関口明輝さん

これまでオンライン英会話なども試しましたが、時間・費用的なハードルや、自分の発音への自信のなさからスピーキング力に課題を感じていました。ELSAはAI相手なので失敗を恐れずに何度でも練習でき、発音だけでなく、文法や語彙についてもフィードバックがあるので、話す力が効率的に身につくと感じています。最近、アルバイト先で海外のお客様と英語でのジョークで笑い合えた体験から、自分の言葉でコミュニケーションを取れる楽しさを実感しました。これからも英語を学び、様々な人と交流して自分の世界を広げていきたいです。

関係者のコメント

ビヨンドトゥモロー理事 小林正忠 氏

（楽天グループ株式会社 常務執行役員 グループ・チーフ・カルチャー・オフィサー）

ビヨンドトゥモロー理事 小林正忠 氏

創業時から私が所属する楽天グループでも、2012年以降、英語を社内で公用語化したことで、多様なバックグラウンドを持つ人々と交流する機会が大幅に増えました。言語を学ぶことは、様々な文化や価値観を知ることにもつながり、人生を豊かにしてくれます。ビヨンドトゥモローの皆さんが、この機会を通じてAIを活用して英語を学び、世界に挑戦する機会を掴んで欲しいと願っています。



ELSA Japan 合同会社 代表 今尾 大

ELSAは、ベトナムから渡米し、スピーキングの壁に直面した創業者 Vu Van自身の体験から生まれました。BEYOND Tomorrowの学生の皆さんが、ELSAのテクノロジーを通じて自信を持って自分の言葉で世界と語り合えるようになることを心から願っています。



【ELSAについて】

ELSA（English Language Speech Assistant）は、英語をより正しく、自信を持って話せるようになるためのAI英語発話支援サービスです。2015年に米国サンフランシスコで創業後、2019年にGoogleのAI投資部門から出資を受け、現在、世界190カ国以上で9000万人以上のユーザーに利用されています。日本国内では、味の素社、NTTデータグループ、YKK APなどのグローバル企業や、京都府、渋谷区などの自治体、豊島岡女子学園、三田国際学園、聖光学院など多数の学校に採用されています。

【ビヨンドトゥモローについて】

東日本大震災をきっかけに設立された、虐待、ネグレクト、親との死別など、困難な環境にある若者への返済不要の奨学金給付や人材育成プログラムを行う公益財団法人です。「逆境にある若者が自身の経験を『共感する力』に変え、社会に貢献するリーダーになること」を支援し、これまで200名以上の奨学生と600名以上の高校生、大学生に学びの機会を提供しています。

（※1）JASSO「令和6年度学生生活調査結果等 参考資料(https://www.jasso.go.jp/statistics/gakusei_chosa/__icsFiles/afieldfile/2026/03/24/transition24.pdf)」（2026年3月）

（※2）JASSO「トビタテ！留学JAPANが『海外留学への意識と実態調査』結果を発表(https://tobitate-mext.jasso.go.jp/news/495.html)」（2024年10月）

ELSA Japan 会社概要

企業名：ELSA Japan 合同会社

代表者：今尾 大

事業内容：AI英会話学習アプリおよび英語力向上支援サービスの開発・提供

公式HP：https://elsaspeak.com/ja/english-for-companies/homepage