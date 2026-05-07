MiTAC Computing、AI Expo Korea 2026でAIイノベーションを加速

韓国・ソウル、2026年5月6日 /PRNewswire/ -- 高性能でエネルギー効率に優れたサーバーソリューションの世界的リーダーであり、MiTAC Holdings Corporation（TWSE：3706）の子会社であるMiTAC Computing Technology Corporationは、AI Expo Korea（ブースi21）で、最新の超高性能GPUプラットフォームとOCP準拠の液冷ソリューションを初公開し、コンピュート密度とモジュール効率の飛躍的な向上を披露します。



MiTAC Computing Accelerates AI Innovation at AI Expo Korea 2026



「AIの未来を加速：次世代コンピューティング向けのスケーラブルインフラ（Accelerate Your AI Future: Scalable Infrastructure for Next-Gen Compute）」をテーマに、MiTAC Computingは、AIアクセラレーションプラットフォームとエンタープライズデータソリューションのポートフォリオを紹介します。サーバーからラックへ、ラックからクラスターへと直接つながる道筋を提供することで、MiTACは、スケーラブルなAIインフラストラクチャを最適な効率で提供する統合能力を実証します。AI Expo Korea 2026の会期中、COEXホールAのブースi21にぜひお越しいただき、当社のテクノロジーエコシステムが次世代コンピュートをどのように支えているかをご覧ください。

AIアクセラレーションプラットフォーム｜次世代AIワークロードを強化

MiTACの展示では、最新のAIトレーニング、推論、ハイパフォーマンスコンピューティング向けに設計された、GPU最適化型でスケーラブルなコンピュートプラットフォームの以下の強力なラインアップを紹介します。

G8825Z5｜大規模AIトレーニング向け高密度GPUサーバー

極めて高い性能を発揮するよう設計されたG8825Z5は、最大8基のAMD Instinct™ MI325XまたはMI350X GPU、および2基のAMD EPYC™ 9575FまたはAMD EPYC™ 9755プロセッサーをサポートします。この高性能システムは卓越したコンピュート密度を実現し、データスループットを高め、最も要求の厳しいAI環境におけるトレーニングサイクルを大幅に短縮します。

G4520G6｜生成AIおよびHPC向けGPU最適化プラットフォーム

Intel® Xeon® 6プロセッサーを搭載し、最大8基のNVIDIA RTX PRO™ 4500、NVIDIA RTX PRO™ 6000、またはNVIDIA H200 NVL GPU Blackwell Server Editionをサポートします。このモデルは、クラウドおよびHPCワークロード向けに優れたワット当たり性能を提供し、生成AI、アナリティクス、エンタープライズアプリケーションにスケーラブルな性能をもたらします。

C2811Z5｜OCP準拠液冷マルチノードサーバー

AMD EPYC™ 9005シリーズプロセッサーを基盤とするC2811Z5は、 最大限のエネルギー効率と持続的なハイパフォーマンスコンピューティングを実現するよう設計されています。各ノードは最大12個のDDR5-6400メモリスロットをサポートし、NVMe E1.SインターフェースとNVMe SSDを備えています。このプラットフォームは、科学シミュレーション、エンジニアリング設計、気象モデリングなど、高負荷のHPCシナリオ向けに専用設計されています。

Capri 3｜OCPベースのクラウドサーバープラットフォーム

スケーラブルなクラウド導入向けに設計されたCapri 3プラットフォームは、進化するデータセンター要件に対応するため、卓越したモジュール性と柔軟な拡張性を備えています。この俊敏なプラットフォームは、 クラウド仮想化、ソフトウェア定義ストレージ、大規模データレイクアーキテクチャに最適です。

エンタープライズデータソリューション｜データ主導型運用向けの信頼性の高いパフォーマンス

R2520G6｜エンタープライズ2Uラックサーバープラットフォーム

2基のIntel® Xeon® 6プロセッサーと最大32枚のDDR5 6400 RDIMMを搭載し、12台のHDD/SSDドライブに加えて4台のNVMe U.2ドライブをサポートすることで、高い拡張性を実現します。この最適化された構成により、大容量データ保持と高速スループットの理想的なバランスが得られ、AIデータ前処理、ビッグデータ分析、エンタープライズ規模のワークロードで最高水準の効率を確保します。

詳しくは、以下をご覧ください：

- AMD Platform Brochure

- Intel Platform Brochure

- NVIDIA Platform Brochure

MiTAC Computingについて

MiTAC Computingは、1990年代から培ってきた業界専門知識を背景に、包括的でエネルギー効率に優れたサーバーソリューションを提供しています。 AI、HPC、クラウド、エッジコンピューティングを専門とするMiTAC Computingは、ベアボーン、システム、ラック、クラスターの各レベルで妥協のない品質を確保し、性能と統合性を実現するため、厳格な方法論を採用しています。あらゆるレベルで品質を追求する姿勢が、MiTAC Computingを際立たせています。

世界各地に拠点を持ち、研究開発と製造からグローバルサポートまでを網羅するエンドツーエンドの能力を備えるMiTAC Computingは、ハイパースケールデータセンター、HPC、AIアプリケーション向けに、迅速にカスタマイズ可能なプラットフォームを提供し、各社固有のビジネスニーズに応える最適な性能と拡張性を確保します。AIと液冷の最新の進歩を活用し、Intel DSGおよびTYANのサーバー製品をMiTACブランドの下に統合するMiTAC Computingは、革新的で効率的かつ信頼性の高いサーバー技術と、ハードウェアとソフトウェアを統合したソリューションで際立っており、企業が将来の課題に対応できるよう支援しています。

https://www.mitaccomputing.com/をご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

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