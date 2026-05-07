MingMed Biotechnology、ARVO（Association for Research in Vision and Ophthalmology）2026において、中等度加齢黄斑変性（AMD）治療薬「QA102」の経口投与に関する良好な第II相データを発表

広州（中国）、2026年5月6日 /PRNewswire/ -- 複数の治療分野における新規治療薬の発見と開発に注力するバイオメディカル企業であるMingMed Biotechnology Co., Ltd.は、中等度ドライ型加齢黄斑変性（AMD）患者を対象としたQA102の第II相臨床試験で良好な結果が得られたと発表しました。この研究結果は、コロラド州デンバーで開催されたARVO（Association for Research in Vision and Ophthalmology）2026年年次総会で口頭発表されました。

中等度ドライAMDは、大きなドルーゼンと色素変化を特徴とする慢性進行性網膜疾患であり、進行性AMDに移行する重大なリスクであります。高齢者における不可逆的失明の最も一般的な原因の一つとして、その有病率は上昇傾向にあり、米国では65歳以上の高齢者の約7%が罹患しています。

QA102-CS201試験は、中等度の萎縮性AMD患者150人を対象とした第II相二重盲検ランダム化プラセボ対照試験であり、被験者は1:1:1の割合で、経口QA102 200mgまたは400mg、あるいはプラセボを1日2回、最長15ヶ月間投与する群に無作為に割り付けられました。12ヵ月間の治療後、QA102 400mg群ではプラセボ群に比べドルーゼン体積の平均変化量が59.2%減少しました。主要評価項目では統計学的有意差は認められませんでしたが、400mg投与群ではプラセボ投与群に比べ、ドルーゼン体積の増加率が118.2%減少し（p=0.017）、平方根変換したGA面積の増加率が42.7%減少しました（p=0.026）。概して、QA102は、許容可能な安全性プロファイルを維持しつつ、中等度ドライ型加齢黄斑変性の進行を遅らせる可能性を示しています。 (clinicaltrials.gov NCT05536752)

「中等度のAMDは、この疾患において最も一般的な病期ですが、進行を遅らせたり予防したりする治療法が不足しており、依然として大きなアンメット・メディカル・ニーズが存在しています」と、眼科医薬品開発の専門家であるScott Whitcup医学博士は述べています。「QA102の第II相データは、中等度または進行型のドライ型加齢黄斑変性に罹患している何百万人もの人々にとって、非常に心強いものです」と、本試験の治験責任医師であるSunil Patel医学博士は述べています。

「ARVOで世界中の眼科関係者の皆様に魅力的な第II相データを発表できることを嬉しく思います」と、MingMed Biotechnologyの最高技術責任者（CTO）であるFred Ouyang博士は述べています。「QA102は、萎縮性AMDに対するクラス最高の経口治療薬であり、中等度ドライAMDにおいて有効性のシグナルを示した初めての薬剤候補です。QA102を臨床開発の次の段階へ進められることを楽しみにしています。」

MingMed BiotechとSmilebiotekについて

MingMed Biotechの子会社であるSmilebiotek Zhuhai Limitedは、クラス最高の眼科製品の開発に専念しています。同社の萎縮性AMDパイプラインには、新規化学物質（NCE）のQA102、中国伝統医学（TCM）のQA108という2つの新規候補が含まれています。

（日本語リリース：クライアント提供）

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