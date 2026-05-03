現場から教育を変える挑戦―学級崩壊を経験した公立教員が、若手教師支援へ―

NPO法人教育新未来教育現場の課題と実践を共有する講演の様子（2025年8月23日全国オモロー授業発表会in愛知）

２０１５年４月。

私の教員人生が始まりました。

希望にあふれ、子どもたちの前に立ったその日。

私は、教室で立ち尽くしていました。

「どうやって指導すればいいんだろう…」

大学では学んでいない。

でも、現場は待ってくれない。

そのまま私は、教員１年目にして

学級崩壊を経験しました。

授業がうまくいかない。

子どもとの関係もうまく築けない。

毎日、「これでいいのか」と悩み続ける日々でした。

そして何より、

うまくいっていない教室の中で、

子どもたちに対して、

心の中で何度も「ごめんね」と謝り続けました。

「普通に授業ができて、普通に学級経営ができる教師になりたい」

それが、当時の私の切実な願いでした。

全国の教育関係者と対話する講演の様子（2025年8月23日全国オモロー授業発表会in愛知）■個人の問題ではなく、“構造”の問題

しかし、あの学級崩壊は、

本当に私一人の問題だったのでしょうか。

教育現場には、

個人の力量に依存しすぎた構造があります。

文部科学省の調査でも、教員の長時間労働や精神的負担は大きな課題となっており、

精神疾患による休職者も増加しています。

また、若手教員の離職も深刻です。

教師の仕事が本当に楽しくなるのは、

３年目以降だと言われています。

けれども、その前に辞めてしまう教員が多い。

私は、この現状を変えたいと考えています。

教員１２年目を迎えた今、担任としての日々は、

毎日がドラマであり、やりがいにあふれています。

あの頃の学級崩壊が嘘だったかのように、

子どもたちと向き合う時間は、充実したものになりました。

しかし、忘れることはありません。

眠れない夜を過ごしたこと。

何度も「辞めたい」と思ったこと。

そして――

うまくいかない教室の中で、

子どもたちに申し訳なく、

心の中で何度も「ごめんね」と思っていた、あの時間を。

若手教員・学生とともに学び合う研修の様子（2025年11月30日皇學館大学道徳科研究大会in三重）■準備されないまま始まる現場と、“個人依存”の限界

その背景にあるのが、

現場に出た瞬間から即戦力を求められる構造です。

例えば、新年度２日目。

給食指導が始まります。

教育志望の大学生を対象とした調査では、

「大学で食育や給食指導の授業を受けたことがある」と答えたのは約15％にとどまる一方、

約79％が「そのような授業は必要だった」と回答しています。（※一般社団法人全国学校給食推進連合会〔通称：きゅうけん〕資料より）

つまり、現場で必要とされる力が、

事前に十分に育成されていないのです。

さらに、この問題は給食指導に限りません。

例えば「電話対応」。

教員は日々、保護者や外部と電話対応を行っていますが、体系的な研修やマニュアルはほとんど整備されていません。

一方で、一般企業では電話応対は基本スキルとして研修・マニュアル化されています。

教育現場では、本来仕組みで支えるべき業務が、

個人の経験や努力に委ねられている状況が存在しています。

この状態で、学級という組織を

１年間経営できるでしょうか。

初任者は苦しみ、離職する。

代わりの教員は補充されない。

残された現場が、さらに疲弊する。

こうした“個人依存の構造”が、

毎年繰り返されています。

岩永が月に1回主催する教員同士が対話し学び合う勉強会の様子（長崎県大村市）■だから私は、動いた

現在、私は公立小学校教員として勤務しながら、

NPO法人「教育新未来」を設立。

長崎県大村市を拠点に、

月１回の教員向け勉強会を開催しています。

勉強会には、リアルとオンラインを合わせて

約40名の先生方が継続的に参加しています。

最近では県外からの参加者も増え、

地域を越えた学びの場へと広がっています。

また、教員だけでなく、

教育に関心のある社会人や学生の参加もあり、

多様な立場から教育を考える場となっています。

現場の実践を持ち寄り、共有し、磨き合う。

その循環を生み出すことを目的としています。

現場の実践や指導の工夫をリアルタイムで発信するInstagramライブ

また、SNSでの発信にも力を入れており、

総フォロワー数は約8,000名にのぼります。

（Instagram・Facebook・LINEオープンチャット等）

発信内容は、

「明日すぐに使える実践」や

「現場で悩む先生への具体的なヒント」が中心です。

オンラインとリアル、両方の場で、

学びが循環する仕組みをつくっています。

菊池道場佐賀支部での講演の様子（2025年8月16日 佐賀市立赤松公民館）■全国へ広がる教育コミュニティ

こうした取り組みを通して、

地域や校種を超えたつながりが生まれています。

「一人で悩まなくていい」

「明日から使える実践がある」

そうした声が、現場から届くようになりました。

全国から集まった教育関係者との集合写真（2026年1月10日新春九州オモローin熊本）

さらに、各地での勉強会や実践交流を通して、

学び合いのネットワークは全国へと広がっています。

一人ひとりの実践が共有され、磨かれ、

次の現場へとつながっていく。

私は、この“学び合いの連鎖”こそが、

教育を変えていく力になると考えています。

長崎の教育をより良くするために、岩永が主催した「長崎教育フェス」（2025年12月27日）の様子

そして今、その学びを、

自分の足元である長崎の教育へと還元していく。

長崎の教育をもっと良くしたい。

その想いから、教育関係者や地域の方々とともに、「長崎教育フェス」を開催しました。

立場や所属を越えて語り合い、

これからの教育について本気で考える時間となりました。

現場だけでなく、地域や社会とつながりながら、

教育をより良くしていく動きも広がり始めています。

教育フェスで取材を受けている様子（現場の実践を社会へ発信）■これからの挑戦

現場は、今、限界に近い状態です。

しかし同時に、

変える力もまた、現場にあります。

一人の公立教員として、

できる限界まで動いていきます。

先生が、

「明日、学校に行くのが少し楽しみになる」

そんな状態をつくっていくために。

そして、その先に、

子どもたちの未来があると信じています。

地元テレビ局での収録の様子（教育に関するテーマを発信）

しかし同時に、強く感じているのは、

「教育は一人では変えられない」

ということです。

だからこそ、

人と出会い、つながり、

さまざまな立場の方と力を合わせながら、

ともに教育を前進させていきます。

現場の声を、現場だけで終わらせない。

その声を社会へ届け、

つなげ、広げ、

教育界をより良い方へ変えていく。

それが、今の私の使命です。

■今後の具体的な取り組み

NPO法人教育新未来では、今後も継続的に教育現場を支える取り組みを行っていきます。

直近では、長崎県大村市にて教員向け勉強会を定期開催しており、

次回は以下の日程で実施予定です。

・2026年6月20日（土）13時30分～17時30分

教育サークル勉強会（会場：プラット大村／長崎県大村市）

また、オンライン・オフライン双方での学びの機会として、以下の企画も予定しています。

・2026年5月5日（火）17時～18時

インスタライブ with くまがい先生

テーマ「校内研究」

・2026年6月28日（日）8時30分～9時30分

学級経営セミナー@オンライン（with 授業てらす）

・2026年8月1日（土）

第2回 教育実践アップデートセミナー in 愛媛

（講師：宮谷拓也・岩永将大）

さらに、教育関係者が集い対話する場として、

以下の大型イベントも開催予定です。

・2026年11月開催予定

第2回 長崎教育フェス（長崎県大村市）

今後も、現場の実践を共有し、

学び合いのネットワークを広げながら、

教育の質向上に取り組んでまいります。

■お問い合わせ・活動参加について

本活動にご興味をお持ちいただいた方、

また「教育をより良くしたい」と感じてくださった方は、

ぜひお気軽にご連絡ください。

立場や地域を越えて、

ともに教育を創っていく方々と、つながっていきたいと考えています。

【Instagram】

https://www.instagram.com/sho0829i_teacher

日々の教育実践や、

「明日すぐ使える指導の工夫」を発信しています。

【LINEオープンチャット】

教育「新未来」オプチャ

https://line.me/ti/g2/CjSOcpUpL3eeB6itSB-bJ284RdE4kcfIoVz__w

教育サークル「新未来」では、

【教育の新しい未来を共に創ろう】をテーマに活動しています。

オープンチャット内では、

・日々の教室実践の共有

・無料ZOOM勉強会の案内

・時期ごとの特別資料の配信

など、

【明日すぐ実践できる】内容を中心に発信しています。

※参加にあたっては、アナウンス欄またはノート欄の規約をご確認ください。

【お問い合わせ】

sho0829i@gmail.com

講演・研修・取材・共同プロジェクト等のご依頼は、

メールまたはInstagramのDMよりご連絡ください。

■発信者

岩永将大

（長崎県公立小学校教員／NPO法人教育新未来 理事長）