現場から教育を変える挑戦―学級崩壊を経験した公立教員が、若手教師支援へ―
教育現場の課題と実践を共有する講演の様子（2025年8月23日全国オモロー授業発表会in愛知）
２０１５年４月。
私の教員人生が始まりました。
希望にあふれ、子どもたちの前に立ったその日。
私は、教室で立ち尽くしていました。
「どうやって指導すればいいんだろう…」
大学では学んでいない。
でも、現場は待ってくれない。
そのまま私は、教員１年目にして
学級崩壊を経験しました。
授業がうまくいかない。
子どもとの関係もうまく築けない。
毎日、「これでいいのか」と悩み続ける日々でした。
そして何より、
うまくいっていない教室の中で、
子どもたちに対して、
心の中で何度も「ごめんね」と謝り続けました。
「普通に授業ができて、普通に学級経営ができる教師になりたい」
それが、当時の私の切実な願いでした。
全国の教育関係者と対話する講演の様子（2025年8月23日全国オモロー授業発表会in愛知）
■個人の問題ではなく、“構造”の問題
しかし、あの学級崩壊は、
本当に私一人の問題だったのでしょうか。
教育現場には、
個人の力量に依存しすぎた構造があります。
文部科学省の調査でも、教員の長時間労働や精神的負担は大きな課題となっており、
精神疾患による休職者も増加しています。
また、若手教員の離職も深刻です。
教師の仕事が本当に楽しくなるのは、
３年目以降だと言われています。
けれども、その前に辞めてしまう教員が多い。
私は、この現状を変えたいと考えています。
教員１２年目を迎えた今、担任としての日々は、
毎日がドラマであり、やりがいにあふれています。
あの頃の学級崩壊が嘘だったかのように、
子どもたちと向き合う時間は、充実したものになりました。
しかし、忘れることはありません。
眠れない夜を過ごしたこと。
何度も「辞めたい」と思ったこと。
そして――
うまくいかない教室の中で、
子どもたちに申し訳なく、
心の中で何度も「ごめんね」と思っていた、あの時間を。
若手教員・学生とともに学び合う研修の様子（2025年11月30日皇學館大学道徳科研究大会in三重）
■準備されないまま始まる現場と、“個人依存”の限界
その背景にあるのが、
現場に出た瞬間から即戦力を求められる構造です。
例えば、新年度２日目。
給食指導が始まります。
教育志望の大学生を対象とした調査では、
「大学で食育や給食指導の授業を受けたことがある」と答えたのは約15％にとどまる一方、
約79％が「そのような授業は必要だった」と回答しています。（※一般社団法人全国学校給食推進連合会〔通称：きゅうけん〕資料より）
つまり、現場で必要とされる力が、
事前に十分に育成されていないのです。
さらに、この問題は給食指導に限りません。
例えば「電話対応」。
教員は日々、保護者や外部と電話対応を行っていますが、体系的な研修やマニュアルはほとんど整備されていません。
一方で、一般企業では電話応対は基本スキルとして研修・マニュアル化されています。
教育現場では、本来仕組みで支えるべき業務が、
個人の経験や努力に委ねられている状況が存在しています。
この状態で、学級という組織を
１年間経営できるでしょうか。
初任者は苦しみ、離職する。
代わりの教員は補充されない。
残された現場が、さらに疲弊する。
こうした“個人依存の構造”が、
毎年繰り返されています。
岩永が月に1回主催する教員同士が対話し学び合う勉強会の様子（長崎県大村市）
■だから私は、動いた
現在、私は公立小学校教員として勤務しながら、
NPO法人「教育新未来」を設立。
長崎県大村市を拠点に、
月１回の教員向け勉強会を開催しています。
勉強会には、リアルとオンラインを合わせて
約40名の先生方が継続的に参加しています。
最近では県外からの参加者も増え、
地域を越えた学びの場へと広がっています。
また、教員だけでなく、
教育に関心のある社会人や学生の参加もあり、
多様な立場から教育を考える場となっています。
現場の実践を持ち寄り、共有し、磨き合う。
その循環を生み出すことを目的としています。
現場の実践や指導の工夫をリアルタイムで発信するInstagramライブ
また、SNSでの発信にも力を入れており、
総フォロワー数は約8,000名にのぼります。
（Instagram・Facebook・LINEオープンチャット等）
発信内容は、
「明日すぐに使える実践」や
「現場で悩む先生への具体的なヒント」が中心です。
オンラインとリアル、両方の場で、
学びが循環する仕組みをつくっています。
菊池道場佐賀支部での講演の様子（2025年8月16日 佐賀市立赤松公民館）
■全国へ広がる教育コミュニティ
こうした取り組みを通して、
地域や校種を超えたつながりが生まれています。
「一人で悩まなくていい」
「明日から使える実践がある」
そうした声が、現場から届くようになりました。
全国から集まった教育関係者との集合写真（2026年1月10日新春九州オモローin熊本）
さらに、各地での勉強会や実践交流を通して、
学び合いのネットワークは全国へと広がっています。
一人ひとりの実践が共有され、磨かれ、
次の現場へとつながっていく。
私は、この“学び合いの連鎖”こそが、
教育を変えていく力になると考えています。
長崎の教育をより良くするために、岩永が主催した「長崎教育フェス」（2025年12月27日）の様子
そして今、その学びを、
自分の足元である長崎の教育へと還元していく。
長崎の教育をもっと良くしたい。
その想いから、教育関係者や地域の方々とともに、「長崎教育フェス」を開催しました。
立場や所属を越えて語り合い、
これからの教育について本気で考える時間となりました。
現場だけでなく、地域や社会とつながりながら、
教育をより良くしていく動きも広がり始めています。
教育フェスで取材を受けている様子（現場の実践を社会へ発信）
■これからの挑戦
現場は、今、限界に近い状態です。
しかし同時に、
変える力もまた、現場にあります。
一人の公立教員として、
できる限界まで動いていきます。
先生が、
「明日、学校に行くのが少し楽しみになる」
そんな状態をつくっていくために。
そして、その先に、
子どもたちの未来があると信じています。
地元テレビ局での収録の様子（教育に関するテーマを発信）
しかし同時に、強く感じているのは、
「教育は一人では変えられない」
ということです。
だからこそ、
人と出会い、つながり、
さまざまな立場の方と力を合わせながら、
ともに教育を前進させていきます。
現場の声を、現場だけで終わらせない。
その声を社会へ届け、
つなげ、広げ、
教育界をより良い方へ変えていく。
それが、今の私の使命です。
■今後の具体的な取り組み
NPO法人教育新未来では、今後も継続的に教育現場を支える取り組みを行っていきます。
直近では、長崎県大村市にて教員向け勉強会を定期開催しており、
次回は以下の日程で実施予定です。
・2026年6月20日（土）13時30分～17時30分
教育サークル勉強会（会場：プラット大村／長崎県大村市）
また、オンライン・オフライン双方での学びの機会として、以下の企画も予定しています。
・2026年5月5日（火）17時～18時
インスタライブ with くまがい先生
テーマ「校内研究」
・2026年6月28日（日）8時30分～9時30分
学級経営セミナー@オンライン（with 授業てらす）
・2026年8月1日（土）
第2回 教育実践アップデートセミナー in 愛媛
（講師：宮谷拓也・岩永将大）
さらに、教育関係者が集い対話する場として、
以下の大型イベントも開催予定です。
・2026年11月開催予定
第2回 長崎教育フェス（長崎県大村市）
今後も、現場の実践を共有し、
学び合いのネットワークを広げながら、
教育の質向上に取り組んでまいります。
■お問い合わせ・活動参加について
本活動にご興味をお持ちいただいた方、
また「教育をより良くしたい」と感じてくださった方は、
ぜひお気軽にご連絡ください。
立場や地域を越えて、
ともに教育を創っていく方々と、つながっていきたいと考えています。
【Instagram】
https://www.instagram.com/sho0829i_teacher
日々の教育実践や、
「明日すぐ使える指導の工夫」を発信しています。
【LINEオープンチャット】
教育「新未来」オプチャ
https://line.me/ti/g2/CjSOcpUpL3eeB6itSB-bJ284RdE4kcfIoVz__w
教育サークル「新未来」では、
【教育の新しい未来を共に創ろう】をテーマに活動しています。
オープンチャット内では、
・日々の教室実践の共有
・無料ZOOM勉強会の案内
・時期ごとの特別資料の配信
など、
【明日すぐ実践できる】内容を中心に発信しています。
※参加にあたっては、アナウンス欄またはノート欄の規約をご確認ください。
【お問い合わせ】
sho0829i@gmail.com
講演・研修・取材・共同プロジェクト等のご依頼は、
メールまたはInstagramのDMよりご連絡ください。
■発信者
岩永将大
（長崎県公立小学校教員／NPO法人教育新未来 理事長）