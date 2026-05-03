【岡山大学】岡山大学SDGsアンバサダー合同説明会・レクリエーション企画を開催

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 5月 3日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、2026年4月11日および18日に、本学津島キャンパスの岡山大学中央図書館ラーニングコモンズにて「SDGsアンバサダー合同説明会」を開催しました。本イベントは、新入生をはじめとする学生に対し、本学のSDGsアンバサダー活動への興味・関心を高めるとともに、アンバサダー各団体間の親睦・交流を深めることを目的として実施しました。



説明会には、アンバサダーとして活動している「SDGsアンバサダー運営部」、「岡山大学TABLE FOR TWO」、「Frontier School」、「Copain」、「Global Project」、「Nature」の計6団体が参加しました。アイスブレイクに続き、SDGsアンバサダーの概要説明、各団体の活動紹介を実施。PV視聴や団体クイズを通じて参加者同士の交流を深めながら、具体的な活動内容を知ってもらうことができました。また、説明会終了後は各団体との交流時間を設け、興味を持った団体についてさらに深く理解する機会となりました。当日は新入生に加え、2年生以上の在校生も多数参加し、楽しみながらSDGsアンバサダー活動への理解を深めるイベントとなりました。



さらに4月19日には岡山大学一般教育棟にて「レクリエーション企画」を開催しました。当日は、説明会で紹介した各団体のメンバーと参加者が一緒にSDGsクイズなどのゲームに取り組み、親睦を深めました。イベント終了後には気になる団体との交流時間を持ち、本企画においてもSDGsアンバサダーや各団体の活動について知ってもらうことができました。



今回の「SDGsアンバサダー合同説明会・レクリエーション企画」を通じ、新入生や在校生の参加、および各団体間の交流がさらに促進されることを期待しています。引き続き、開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。

本情報は、2026年4月24日に岡山大学から公開されました。

アンバサダーの活動を説明する様子

レクリエーションの様子

参加者の様子

SDGsアンバサダーと参加者の集合写真

岡山大学津島キャンパスにある岡山大学中央図書館（岡山市北区）

◆参 考

・岡山大学SDGsホームページ

https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学SDGsアンバサダー

https://sdgs.okayama-u.ac.jp/outline/index.php?c=outline_view&pk=4(https://sdgs.okayama-u.ac.jp/outline/index.php?c=outline_view&pk=4)

・アンバサダー運営部（Ｘ）

https://twitter.com/okymuniv_sdgs

◆参考情報

・【岡山大学】「おかやまSDGsフェア2024」に岡山大学の学生団体が参加しました！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002441.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学SDGs 日経SDGsフェスティバル大阪関西「学びのチカラ」に参加

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002035.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学SDGsアンバサダーによる「サステナブルフェスタ」を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001850.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学SDGsアンバサダー直島研修プログラムを実施しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001778.000072793.html

・【岡山大学】つながり、行動しよう！ 岡山大学SDGsアンバサダー交流会に岡大TFT, Social Impact Lab Okayama, 環境部ECOLOが参加しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000328.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学 SDGs推進本部

（事務担当：図書館・公共知共創管理統括部 公共知共創課 共創推進グループ）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3-1-1 岡山大学津島キャンパス

TEL：086-251-8491

E-mail：SDGs◎adm.okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15324.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



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岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2025：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年4月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003912.000072793.html

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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html