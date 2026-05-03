【バレエアンサンブルガラ2026】SNSゴールデンウィークチケットキャンペーン開催中！心が躍る瞬間に出会いに行こう！

マーティ株式会社バレエアンサンブルガラ公演・2026

バレエ・ダンス用品のマーティ株式会社（本社：東京都港区三田2-14-4 三田慶応ビジデンス1F）が、バレエアンサンブルガラ2026公演を2026年7月25日(土)・2026年8月9日(日)に開催します。この公演は、国内外で活躍するプロダンサーとプロの世界を目指している未来のプロダンサーたちが共演するバレエ公演で、毎年、夏に開催されています。そんな本公演のチケットがあたる「SNSゴールデンウィークチケットキャンペーン」がただいま開催中です！

ゴールデンウィークチケットキャンペーン！

公演開催に先立ち「関東・関西公演のチケットがあたる」チケットキャンペーンを実施しています。

このキャンペーンは公演専用Instagramアカウントフォローしていただき、キャンペーン投稿にいいねを押していただいた方の中から、抽選で6名様 に「バレエアンサンブルガラ2026」公演チケット・プログラムをプレゼントする連休だけの特別企画です！

【応募方法】

１.「バレエアンサンブルガラ公演」のアカウントをフォロー

※アカウント：@balletensemblegala

２.バレエアンサンブルガラのトップに固定されているキャンペーン投稿にいいね(ハート)️



さらに…

コメントで「関東公演」または「関西公演」のご希望を記入いただくと当選率がアップします！



プロダンサーと共に創り上げる特別な舞台をぜひ劇場でご体感ください！

公演専用Instagramはこちら :https://www.instagram.com/balletensemblegala/

未来のプロダンサーたちへの想い

この公演は「プロの世界を目指している未来のプロダンサー」たちが主役の舞台で、世界トップクラスのプロダンサーとともに過ごし、日常では得ることのできない刺激や仲間・経験や成長を肌で感じることのできる、国内ではとても珍しい貴重な公演です。主催のマーティ株式会社は、ダンスライフパートナーというビジョンを持っており、バレエ愛好家の皆さまのそばに寄り添い、バレエ・ダンスを通して生活を総合的に豊かなものにすることを念頭に、様々な事業を展開して参りました。

この公演を通じて未来ある子供たち・世界へ羽ばたくダンサーたちへの成長の一助となるよう貢献し、多くの日本人が世界で活躍する未来を実現したいと考えています。

国内外で活躍するプロダンサーへの想い

本公演は、海外で素晴らしい活動をされているダンサーにぜひ日本で公演していただきたい、という想いと同時に、この機会を通じて、ダンサーのみなさまにも日本のファン・出身地域のファンを増やしてほしいと考え企画しています。

素晴らしい技術や経験を、日本のバレエ界へつなげていくためには、海外での舞台経験・活躍はもちろん、シーズンオフなどでの帰国時には、ファンやコミュニティーを作り、海外と日本の活動をつなげていくことが重要だと考えています。そして、自身が経験してきた「プロになるまでの道のり」を、未来のダンサーへ伝承していくこともダンサーの使命だととらえています。

公演概要【関東公演】

公演概要【関西公演】

公演チラシ

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/83890/table/472_1_df3309df878dfcceda8c0257904a4070.jpg?v=202605030351 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/83890/table/472_2_5e61325a775bd1a0dd978dcdbbee5059.jpg?v=202605030351 ]関東公演

関東公演

関西公演

関西公演

公演を通して

サッカー・野球などのメジャースポーツと同じく、バレエも世界各国で日本人がトップレベルで活躍することが「当たり前」の時代となっています。今回出演するダンサーは育ってきた日本のバレエ界のために「踊りで表現したい！」と集まってくれたダンサーたちばかりです。そんな熱い想いの持ち主、

【時代の先駆者】たちがバレエアンサンブルガラに集結します！ぜひそんな彼らの熱い想いを、生の表現を、会場で感じてください！

SNSチケットキャンペーンバレエアンサンブルガラ事務局

[お問い合わせ]

お問い合わせは下記HP、または専用アドレスで受付ています。

HP:https://www.ballet-ensemble-gala-concert.com/

Mail:ballet.ensemble.dancer@gmail.com