東京・日本橋の鮨店「日本橋川口」、ミシュランガイドに掲載。YL Projectsがブランドデザインおよびクリエイティブディレクションを担当。

株式会社Y&L Projects

東京・日本橋に位置する寿司店「日本橋川口」が、世界的レストランガイドである Michelin Guide に掲載されました。

リンク：https://guide.michelin.com/jp/ja/tokyo-region/tokyo/restaurant/nihonbashi-kawaguchi

本プロジェクトは、東京を拠点とする越境型クリエイティブ集団であるYL Projectsが、ブランド開発およびクリエイティブディレクションを担当。日本橋が育んできた歴史と文化を起点に、伝統と現代、そしてローカルとグローバルをつなぐブランド構築を行いました。

伝統を“守る”から、“ひらく”へ

日本橋川口のロゴ

江戸前鮨は、日本文化を象徴する存在でありながら、長らく「良い鮨を握れば客はつく」という価値観のもと、体系的なブランディングがほとんど行われてこなかった領域でもあります。一方で、訪日客の増加や市場環境の変化により、店の哲学や価値を明確に伝えることが、これまで以上に重要になっています。「日本橋川口」は、こうした背景の中で、江戸前鮨の本質を守りながらも、その文化をより開かれた形で伝えていくことを目指して誕生しました。

「風通しのよい江戸前。」- 文化を再解釈するコンセプト

本プロジェクトでは、オーナーシェフ川口雄大氏との対話を通じて、ブランドの核となる思想を言語化。

導き出されたコンセプトが、「風通しのよい江戸前。」です。

江戸に根ざした素材・技術・美意識を尊重しながら、それらをより開かれた形で世界に伝えていく。この思想は、英国出身の女将によるグローバルな視点とも重なり、伝統と国際性が共存するブランドの軸となっています。

ビジョン、ビジュアル、体験を統合したブランド設計

暖簾手提げ袋川口雄大領収書のデザイン

YL Projectsは、本プロジェクトにおいて、下記を一貫して設計。

・ブランド戦略 / ミッション、ビジョン、バリュー策定

・ロゴ・ビジュアルアイデンティティ開発

・ウェブサイトおよび写真表現

・各種ツール（メニュー・名刺・ショップカード・紙袋等）

・体験のディレクション

特にロゴにおいては、「川」の文字をマグロのシルエットとして再解釈し、江戸前鮨の象徴である魚と海の恵みを表現。また、このマークは「暖簾」も象徴しています。 かつて、鮨は手で食べるもので、客が暖簾で指を拭う背景から、繁盛店ほど暖簾がよごれると言われていました。このカルチャーを踏まえ、ロゴにはよごれを想起されるテクスチャーを取り入れています。

本プロジェクトのケーススタディ：https://ylprojects.com/ja/projects/nihonbashi-kawaguchi/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-JlHQ85CNRs ]

コメント

日本橋川口大将 川口雄大

「日本橋という歴史ある場所で、自分たちがどのような鮨体験を提供できるのかを日々考えながら店づくりをしてきました。今回、Michelin Guide に掲載いただいたことは大変光栄に思うと同時に、これまで積み重ねてきた取り組みの一つの評価として受け止めています。これからも日本の食文化の本質と向き合いながら、訪れてくださるお客様にとって特別な時間を提供し続けていきたいと思います。」

YL Projects / 代表・クリエイティブディレクター 玉田曜一郎

「今回の掲載は、川口さんが日々積み重ねてこられた仕事そのものが評価された結果だと受け止めています。私たちは、その価値や思想を、より多くの方に伝わる形へと整理し、支える立場として関わらせていただきました。こうした取り組みが、結果として一つの形につながったことを嬉しく思います。」

YL Projectsについて

グローバルな視点と多様な感性から生まれるインサイトとアイデアで、社会に新しい見方や可能性をもたらすことを目指す、東京発の越境型クリエイティブファーム。ブランド戦略、クリエイティブディレクション、コンテンツ制作、体験設計を横断しながら、国内外の企業やブランドに対して一貫した価値創出を支援。市場参入やブランドの再定義といった上流設計から、ビジュアルやコミュニケーションの実装までを包括的に手がける。特に、日本の文化や価値をグローバルな文脈で再解釈し、“伝わる形”へと翻訳するアプローチを強みとし、食、ライフスタイル、ビューティ、テクノロジーなど多様な領域でプロジェクトを手がける。これまでに、L’Oreal、Rakuten、Bacardi、JETRO、大林組、リベルタ (フリーズテック)など、国内外のブランドと協働し、戦略とクリエイティブを横断した価値づくりを行っている。

株式会社Y&L Projects

公式サイト：https://ylprojects.com/ja/

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