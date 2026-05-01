「#FR2」が神保町に新コンセプトショップ「#FR2 T・U・C」をオープン

株式会社せーの

株式会社せーの（本社：東京都渋谷区）が展開する「#FR2（エフアールツー）」は、東京・神保町に新たなコンセプトショップ「#FR2 T・U・C」を、2026年5月2日にオープンいたします。

本店舗は、神保町の路地裏でかつて実際に使用されていた“パチンコの換金所跡地”を活用した、これまでにないユニークなショップ形態が特徴です。店舗名の「T・U・C」は“東京ウサギセンター”の略称で、#FR2のアイコンであるウサギとパチンコ文化を掛け合わせたネーミングとなっています。

取扱い商品はすべて本店舗限定で、オンライン販売は行わず、現地でのみ購入可能です。

5月2・3日の発売アイテム■換金所スタイルの接客と販売体験

店舗は換金所の構造を踏襲し、お客さまとガラス越しにコミュニケーションを行うスタイルを採用。商品は専用の受け渡し口から提供し、リアルな“換金所体験”を再現しました。

店舗のビジュアルは、金・銀のメタリックカラーを基調に構成。実在していた換金所の外観を活かしながら、ネオンサイン等を加え、パチンコカルチャーの空気感を現代的に再構築した空間となっています。

■スロットで“購入権”を獲得する限定アイテム※画像はスロットのイメージです。

通常販売アイテムに加え、スロットマシンを用いた限定アイテムを販売します。決済時に、店頭に設置したタブレット型スロットを1回無料でプレイでき、「7」が揃うと限定アイテムの“購入権”を得ることができます。

※限定アイテムの内容は不定期で更新し、詳細は店頭でのみ発表。

※１会計につき１回プレイ可能です。当たりが出た場合でも、ご希望のサイズが完売している可能性があります。

■不定期営業

「#FR2 T・U・C」は常設店舗でありながら、不定期で営業します。営業日程は公式SNS（Instagram@fr2tuc）(https://www.instagram.com/fr2tuc/)で随時告知します。

■店舗概要

公式Instagram :https://www.instagram.com/fr2tuc/

店舗名：#FR2 T・U・C

所在地：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-4-16 日商第二ビル1F B

オープン日：2026年5月2日

営業時間：11:00～17:00

営業日：不定期（SNSにて告知）

■初回営業日

2026年5月2日（土）・5月3日（日）

■商品概要

■#FR2について

Gamble Rabbit T-shirt \11,000TUC Store T-shirt \9,000Gamble Rabbit cap \7,000Shinning Rabbits Icon T-shirt \11,000

世界が写真中心のコミュニケーションへ移行する中、Instagramを起点にブランドの世界観を発信。ウサギのカメラマンというコンセプトのもと、「カメラマンの着る服」をテーマにアイテムを展開しています。

Web：https://fr2.tokyo/(https://fr2.tokyo/)

Instagram：https://www.instagram.com/fxxkingrabbits/(https://www.instagram.com/fxxkingrabbits/)

本件に関するお問い合わせ

株式会社せーの

Email：okuizumi@ceno.jp