人手不足時代の現場を変える。IoT×AIで次の成長へ、現場変革を支えるプロダクト開発の裏側。

株式会社ゼネックコミュニケーション

企業の現場では今、人手不足、設備トラブル、品質維持という、さまざまな課題への対策が求められています。





その解決策として注目されているのが、IoTによるデータ活用です。





株式会社ゼネックコミュニケーションでは、自社プロダクト「IoT Station®」を軸に、現場で生まれるデータを収集・可視化し、課題解決まで支援するIoTソリューションサービスを展開しています。





今回は、IoT Station事業本部 事業本部長の竹山氏と、開発責任者の中谷氏に、事業の強みや現在注力している取り組み、今後の展望について話を聞きました。



















▌“見える化して終わらない” IoT活用へ

IoT事業の中核となるのが、自社プロダクト「IoT Station®」です。

IoT Station®は、現場に点在する設備や機器、センサーなどからデータを収集し、状況を可視化することで、業務改善につなげています。





竹山氏は、事業の特徴について次のように語ります。















品質管理や設備監視、異常の早期検知など、活用領域は多岐にわたります。

これまで経験や勘に頼っていた業務をデータで補完することで、業務の標準化や効率化にもつながっています。







▌「IoT Station®」とは

AWS Foundational Technical Review（FTR）を通過しており、セキュリティ・信頼性・可用性・運用性・アーキテクチャ品質において一定水準以上の評価を受けたSaaS製品です。





▶ IoT Station® サービスサイト https://iot.genech.co.jp/( https://iot.genech.co.jp/ )





▌人手不足時代に求められる “ 少人数でも回る現場 ”

近年、多くの業界で人手不足が深刻化しています。

特に製造業や物流、インフラ領域では、限られた人員で安定運用を実現する仕組みづくりが急務です。





中谷氏は、IoT活用の価値についてこう語ります。









異常が起きてから対応するのではなく、常に状態を把握し、トラブルを未然に防ぐ。

そうした運用体制づくりにIoTが果たす役割は、今後さらに広がっていきそうです。





▌次のステージは「IoT × AI」

現在、IoT事業部が特に注力しているのが「IoT Station® × AI」の取り組みです。

これまでの“可視化”から一歩進み、“予測”のフェーズへ。

蓄積されたデータを活用し、設備異常の予兆検知や将来予測など、より高度な価値提供を目指しています。















業界ごとにデータ特性や重要指標が異なるため、単純な機能追加ではなく、将来的な拡張性まで見据えた設計が求められています。





▌柔軟なカスタマイズと共創が強み









ゼネックコミュニケーションのIoT事業の強みは、「柔軟性」と「共創力」にあります。

IoT Station®はカスタマイズ性が高く、業界や業務内容に応じた最適な導入が可能です。

さらにOEM提供にも対応しており、顧客企業独自のサービスとして展開されるケースもあります。

また、パートナー企業との連携によって、新たなソリューションを共につくり上げる取り組みも進んでいます。





▌若手が挑戦し、成長できる組織へ

IoT事業のもう一つの特徴が、若手メンバーの活躍です。

年次に関係なく、手を挙げればチャレンジできる風土が根付いています。

営業と開発の距離も近く、顧客の声がダイレクトに届く環境だからこそ、本当に必要とされる機能をスピーディーに形にできるといいます。

開発体制においても、属人化を防ぎながら、チームで品質と成長を両立する文化が浸透しています。





▌成長途中だからこそ、面白い

最後に、これから仲間になる方へのメッセージとして、竹山氏はこう語りました。













IoT、AI、AWSなど先端領域に挑戦しながら、顧客課題の解決にも深く関われる環境。

技術を磨きたい人にも、事業づくりに携わりたい人にも、大きな可能性が広がっています。











▌採用情報

株式会社ゼネックコミュニケーションでは、IoT・クラウド・AI領域で共に挑戦する仲間を各職種募集しています。

自社プロダクトの進化と社会課題の解決に興味のある方は、ぜひ採用情報をご覧ください。









