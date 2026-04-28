抗生物質フリーの次世代プラスミド「MiniVec™」 ： 耐性遺伝子リスクと規制対応の壁を“設計”で越える

ベクタービルダー・ジャパン株式会社遺伝子治療の現場が直面してきた「プラスミド設計」の限界 : その課題は、本当に避けられないものだったのか？











核酸医薬、細胞・遺伝子治療、ウイルスベクター製造、mRNAワクチン──

これら最先端医療を支える基盤材料がプラスミドDNAです。

近年、再生医療・遺伝子治療の実用化が進む一方で、研究者や開発担当者の多くが、次のような壁に直面してきました。

・ 抗生物質耐性遺伝子を含む従来型バックボーン・ 不要と分かっていても削除できない細菌由来配列・ スケールアップやGMP・規制対応の難しさ

「仕方がない」と受け入れられてきたこれらの課題。 しかし本当に、それは避けられない制約だったのでしょうか。





課題の本質は「設計の前提」にあった

多くのケースで問題の原因は、開発のかなり初期段階──ベクター設計そのものにあります。

遺伝子導入技術のグローバルリーダーであるVectorBuilder( https://www.vectorbuilder.jp/ )

の新技術開発チームは、 「安全性」「発現性能」「製造性」を個別に妥協しながら調整する従来設計に疑問を投げかけました。「最初から、すべてを満たす設計はできないのか？」

この問いから生まれたのが、次世代プラスミドバックボーンMiniVec™( https://www.vectorbuilder.jp/gmp-manufacturing/minivec.html )

「小型化」だけでは解決できなかった理由

です。

これまでにも、プラスミドの小型化は幾度となく試みられてきました。

しかし現実には、

・ 工程の複雑化・ 開発・製造コストの増大・ 汎用性の低下

といった新たな問題が発生し、

“どれかを良くすると、別のどこかが犠牲になる” というトレードオフから抜け出せませんでした。MiniVec™が目指したのは、「ただ小さくする」のではなく、設計思想そのものを変えることでした。

MiniVec™を支える2つの設計革新

① 抗生物質に依存しないプラスミド設計

MiniVec™は、抗生物質耐性遺伝子を根本から排除する設計思想からスタートしています。

抗生物質の使用は、

・ 耐性遺伝子拡散リスク・ 製剤中残留の懸念・ GMP・規制対応の複雑化

といった課題を伴います。

近年、FDA（アメリカ食品医薬品局）やEMA（欧州医薬品庁）においても、抗生物質使用の最小化が強く求められています。MiniVec™は、独自の宿主－プラスミド選択機構により、 →抗生物質も添加物も不要な選択システムを実現しました。

② 不要配列を限界まで削減した超コンパクト設計

従来のプラスミドに含まれていた細菌由来の不要配列は、細胞への負荷や免疫応答リスクの要因にもなっていました。MiniVec™ではこれらを徹底的に見直し、 バックボーンサイズを最小約500 bpまで削減。

その結果、

・ 導入遺伝子の高発現・ 細胞毒性・免疫応答リスクの低減

を同時に達成しています。





データが示すMiniVec™の実力

評価試験では、MiniVec™は従来型プラスミドと比較して、

・ プラスミド収量（ラボ～産業スケールまで一貫して改善）・ 導入遺伝子の発現量・ ウイルスパッケージング効率

すべてにおいて優れた結果を示しました。さらに、抗生物質・添加物が不要なため、

・ GMP工程の簡略化・ QC負担の軽減・ 少量プラスミドで同等以上の生産性

が可能となり、製造コスト削減にも寄与します。動物試験でも、有害事象は認められず、高発現が長期間維持されることが確認されています。











図１. MiniVec™は、従来のプラスミドと比較してプラスミド収量の増加を示す。異なる発現システムからの従来型またはMiniVec™プラスミドで形質転換された大腸菌培養物を、同じ条件下で（A）ラボスケール（200 ml）または（B）産業スケール（2.7 L）で培養した際のプラスミド収量の測定結果。

MiniVec™は「研究用」だけではありません

MiniVec™は、研究段階からGMP製造・臨床応用を見据えて設計されています。

・ スケールアップしやすい・ 規制対応がシンプル・ 商業化フェーズまで見通せる

だからこそ、「後から設計を変える」必要がありません。

専門家コメント

VectorBuilderのチーフサイエンティストBruce Lahn 博士はこう述べます。

「MiniVec™は、業界の要請に応える次世代プラットフォームで、プラスミド設計を根本から変革します。高い安全性と製造適性を備え、初期段階から臨床応用を見据えて設計されています。研究者は、規制要件に適合したベクターバックボーンを用いることで、効率的かつコスト効率の高い開発が可能になります。」







図2. VectorBuilderのチーフサイエンティストのBruce Lahn( https://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_Lahn )

プラスミド設計でお悩みではありませんか？

博士・ 抗生物質フリー設計を検討している・ GMP・規制対応を見据えたプラスミドに切り替えたい・ ウイルス製造効率・発現量を改善したい

MiniVec™は、そうした課題を「設計段階」から解決します。











図3. VectorBuilderのMiniVec™は「安全性」「有効性」「製造性」を最適に満たす

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ベクタービルダー・ジャパン株式会社( https://www.vectorbuilder.jp/about-us/contact.html )

※ MiniVec™の科学的根拠・実験データは、bioRxiv掲載のプレプリント( https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.10.02.679775v1 )

でも公開されています。





VectorBuilderについて( https://www.vectorbuilder.jp/about-us/about-vectorbuilder.html )

ベクタービルダーは、遺伝子を細胞へ届ける「ベクター」の設計・製造を通じて、生命科学・医薬研究の前進を支えるグローバル企業です。

研究者の負担を減らし、研究を加速させるために、高品質・短納期のベクター受託サービスと、専門家による手厚いサポートを提供しています。

基礎研究から臨床・商業化まで、遺伝子治療開発を一貫して支援しています。

▶ 詳細はこちら：www.vectorbuilder.com( https://www.vectorbuilder.jp/ )