YouTubeで話題、アクション俳優・大東賢がブルース・リーに影響を受けた原点を語る――登録者約5万人「英雄星チャンネル」で示された思想
アクション俳優の大東賢が、YouTube番組「英雄星チャンネル」に出演し、自身の原点や作品に込めた社会的テーマについて語った。
同番組はチャンネル登録者約5万人を有する第三者メディアであり、今回の内容は本人による直接発信ではなく、番組を通じた客観的な紹介として発信された点が特徴となる。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347639/images/bodyimage1】
番組内で大東賢は、俳優を志した原点としてブルース・リーや倉田保昭の存在を挙げた。単なるアクション技術にとどまらず、「生き方」や「思想」を体現する表現に強い影響を受けたと語っている。
また、自身が主演を務める映画『運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ～』についても言及。同作は「正義が悪を生み、悪が正義を生む」というテーマを軸に、現代社会における価値観の対立や構造的課題を描いた作品とされる。
こうしたテーマの背景には、大東賢自身の実体験がある。過去に運送業に従事していた際、パワーハラスメントや差別といった問題に直面し、社会における立場の弱さや不均衡を意識するようになったという。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347639/images/bodyimage2】
番組では、これらの経験が作品の構成や人物描写に反映されている点についても紹介された。
本出演を通じて、大東賢の表現が単なるアクションの枠を超え、社会的メッセージを内包したものとして第三者視点から提示された形となった。
英雄星チャンネル
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CNhRStlsCSX5PHR2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347639/images/bodyimage3】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映予定
５月４日（月）ならまちシアター青丹座
１４時～１７時
＊DVD製作記念上映
登壇者 大東賢（パワー系アクション俳優）徳丸新作（奈良市観光大使）
８月 インドネシアのバリ島
バリ島芸術祭、教育機関での上映決定
ユーネクスト配信決定
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347639/images/bodyimage4】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
同番組はチャンネル登録者約5万人を有する第三者メディアであり、今回の内容は本人による直接発信ではなく、番組を通じた客観的な紹介として発信された点が特徴となる。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347639/images/bodyimage1】
番組内で大東賢は、俳優を志した原点としてブルース・リーや倉田保昭の存在を挙げた。単なるアクション技術にとどまらず、「生き方」や「思想」を体現する表現に強い影響を受けたと語っている。
また、自身が主演を務める映画『運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ～』についても言及。同作は「正義が悪を生み、悪が正義を生む」というテーマを軸に、現代社会における価値観の対立や構造的課題を描いた作品とされる。
こうしたテーマの背景には、大東賢自身の実体験がある。過去に運送業に従事していた際、パワーハラスメントや差別といった問題に直面し、社会における立場の弱さや不均衡を意識するようになったという。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347639/images/bodyimage2】
番組では、これらの経験が作品の構成や人物描写に反映されている点についても紹介された。
本出演を通じて、大東賢の表現が単なるアクションの枠を超え、社会的メッセージを内包したものとして第三者視点から提示された形となった。
英雄星チャンネル
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CNhRStlsCSX5PHR2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347639/images/bodyimage3】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映予定
５月４日（月）ならまちシアター青丹座
１４時～１７時
＊DVD製作記念上映
登壇者 大東賢（パワー系アクション俳優）徳丸新作（奈良市観光大使）
８月 インドネシアのバリ島
バリ島芸術祭、教育機関での上映決定
ユーネクスト配信決定
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347639/images/bodyimage4】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
プレスリリース詳細へ