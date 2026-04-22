国内導入施設数No.1のサイトコントローラー「ねっぱん！サイトコントローラー＋＋」が 「分析ダッシュボード機能」をリリース ～データに基づいた戦略的な判断を、よりシンプルに、より速く～

楽天トラベルサービス株式会社

楽天トラベルサービス株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：高野芳行、以下「楽天トラベルサービス」）が提供する国内導入施設数No.1[*1]のサイトコントローラー「ねっぱん！サイトコントローラー＋＋」（https://www.neppan.com/）は、2026年4月22日(水)より、宿泊施設のデータ活用をさらに強化する新機能「分析ダッシュボード」の提供を開始いたします。

[*1]デロイト トーマツ ミック経済研究所株式会社 調べ

『ホテル・宿泊DXソリューション市場の実態と展望 2024年度版』https://mic-r.co.jp/mr/03250/

■分析ダッシュボードとは

「分析ダッシュボード」は、宿泊施設の売上・稼働・予約動向を1画面で把握し、次の一手に繋がる情報を可視化する新機能です。宿泊施設の予約、売上、稼働、さらには都道府県別データなど、必要な情報を簡単かつスピーディに把握できるようになります。複数の画面を行き来することなく、知りたい情報が一目でわかる設計により、日々の数値管理から経営戦略の意思決定まで、データに基づいた迅速なアクションを可能にします。

「分析ダッシュボード」によって、これまでデータ分析に手が届かなかった施設も、簡単・手軽にデータ分析ができます。現場のオペレーションから経営戦略まで、データを「見る」だけでなく「使いこなす」環境を提供し、意思決定のスピードを劇的に向上させます。

※都道府県別データ分析については、5月に公開予定となります。

■分析ダッシュボードの特徴

1.どなたでも手軽に簡単にデータ分析を！

視覚的に理解しやすいグラフや表を用いて、予約数、売上、稼働率などの主要指標を一覧で表示します。直感的な操作で必要な情報を素早く見つけることができ、データ分析に不慣れな方でも簡単に活用いただけます。

2.様々な経営指標を一目で把握。多角的なデータ分析を実現！

これまでの分析機能から大幅に進化し、予約、売上、稼働状況といった基幹データに加え、都道府県別の傾向や過去データ比較までを一目で把握いただけます。これにより、宿泊施設の皆様は、価格戦略の最適化、プロモーション効果の測定など、データに基づいた戦略的な意思決定をスピーディに行うことができます。

楽天トラベルサービスでは、宿泊施設様の声に耳を傾け、「ねっぱん！」の機能強化を通じて、宿泊施設の皆様の業務効率化と収益向上を強力に支援してまいります。今後も、宿泊業界の課題解決と業務効率化に貢献すべく、宿泊施設様のニーズに応じた革新的なサービスを提供してまいります。

■ねっぱん！サイトコントローラー＋＋について

「ねっぱん！サイトコントローラー＋＋」(https://www.neppan.com/）は、複数の宿泊予約サイトの在庫・料金・予約情報を一括管理できる業界トップシェアのクラウド型サイトコントローラーです。

宿泊施設が各サイトの管理画面を開いて部屋と料金の登録にかけている労力を少しでも軽減することで、より魅力的なプラン作成など集客のために割く時間を増やすことが可能となります。また、宿泊日の前後にお客様にメールを自動配信できるサンクスメール機能を活用することで、ノーショーやキャンセル率の低減、アップセル、リピーターの囲い込みなど宿泊施設の収益向上をサポートいたします。

■楽天トラベルサービス株式会社の概要

会社名：楽天トラベルサービス株式会社（https://wtsinc.co.jp）

代表者：代表取締役社長 高野芳行

所在地：東京都世田谷区玉川二丁目21番1号二子玉川ライズ・オフィス 8F

設立 ：1988月11月10日

【本件に関するお問い合わせ先】

担当 ：楽天トラベルサービス株式会社「ねっぱん！サイトコントローラー＋＋担当」までお願いいたします。

電話 ：050-5805-1088

メール：info@neppan.com