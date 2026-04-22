株式会社アイセン（本社：和歌山県海南市、代表取締役：筈谷蔵太）は、日本サッカー協会（JFA）公認のオフィシャルライセンス商品として、サッカー日本代表のエンブレムを取り入れた「マルチ巾着クロス サッカー日本代表Ver.」「ボディウォッシングタオル サッカー日本代表Ver.」「ボディスポンジ サッカー日本代表Ver.」の3商品を2026年4月22日（水）より順次全国の専門店、量販店、ECサイト等にて発売を開始いたします。

本商品は、「応援を、日常に。」をコンセプトに、毎日のバスタイムや生活シーンの中で自然に日本代表を感じられるアイテムとして3種類の商品を企画・開発いたしました。SAMURAI BLUEのロゴ、エンブレムを取り入れたデザインと、当社が長年培ってきた清掃用品の技術を融合させた、実用性とファン価値を兼ね備えた商品です。

＜商品の特徴＞

■ マルチ巾着クロス サッカー日本代表Ver.

・巾着からクロスが現れるユニークな仕様 ・高密度マイクロファイバーでスマートフォンや眼鏡の汚れを除去 ・バッグなどに装着でき、外出先でもさりげなく"推し"をアピール可能。

商品サイズ(mm)/重量： 100×47×5 [8.3g](クロス収納時) / 240x188x5 [8.3g] パッケージサイズ(mm)/重量：122×70×5 [10g] 材質：ポリエステル・ナイロン・スチール 希望小売価格：1,500円（税抜）

■ ボディウォッシングタオル サッカー日本代表Ver.

・泡立ちが良く、すっきりとした洗い心地のナイロン素材を採用 ・約100cmのロングサイズで背中までしっかり洗浄可能 ・スポーツ後のリフレッシュや日常使いに最適

商品サイズ(mm)/重量：1,000×280×1 [30g] パッケージサイズ(mm)/重量：120×260×30 [38g] 材質：ナイロン100％ 希望小売価格：1,600円（税抜）

■ ボディスポンジ サッカー日本代表Ver.

・柔らかな綿素材とスポンジでお子様のデリケートな肌にも ・吊り紐付きで収納場所に困らない ・お風呂の時間が楽しい応援タイムに代わる応援グッズ

商品サイズ(mm)/重量：100×170×30 [12g] パッケージサイズ(mm)/重量：110×180×30 [18g] 材質：外カバー：綿100％、スポンジ：ポリウレタンフォーム 希望小売価格：900円（税抜）

■企画背景

近年、スポーツ観戦や応援の楽しみ方が多様化する中で、日常生活の中でも応援対象を身近に感じたいというニーズが高まっています。当社では、こうしたニーズに対し、日用品という生活に密着した分野から価値提供を行うことを目的に本商品を企画いたしました。日々の入浴や外出時といった生活シーンの中で、気軽に取り入れていただける点を重視しています。

■オフィシャルライセンスについて

これらの商品はサッカー日本代表オフィシャルライセンスグッズです。

■会社概要

社名： 株式会社アイセン 代表： 代表取締役 筈谷 蔵太 本社所在地： 和歌山県海南市小野田258 URL： https://www.aisen.co.jp 設立年： 1959年 資本金： 4,500万円 従業員数： 98人 事業内容： キッチン・トイレ・バス・ランドリー等を主とする家庭日用品の製造販売

＜商品・内容に関するお問い合わせはいつでも下記にご連絡ください＞ 株式会社アイセン イノベーション推進室兼広報 中西 茂樹 TEL： 073-487-0100 携帯: 080-4399-5330 e-mail: s-nakanishi@aisen.co.jp