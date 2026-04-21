【年代別で発表！】新生活で欲しいと思った車種ランキング！

株式会社NEXER

■新生活のスタートにふさわしい一台は？ 人気の国産車を徹底調査

春は進学や就職、転勤など、生活環境が大きく変わる季節です。

新しい暮らしのパートナーとして、車の購入を検討する方も少なくないでしょう。

では、いま多くの人が「新生活で乗りたい」と感じている国産車は、いったいどの車種なのでしょうか。

ということで今回はグーネット中古車と共同で、事前調査で「普段車を運転する」と回答した全国の男女300名を対象に「新生活で欲しいと思った車種」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERとグーネット中古車による調査」である旨の記載

・グーネット中古車（https://www.goo-net.com/）へのリンク設置

「新生活で欲しいと思った車種に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年3月23日 ～ 3月31日

調査対象者：事前調査で「普段車を運転する」と回答した全国の男女

有効回答：300サンプル（40代以下、50代以上、各150サンプル）

質問内容：

質問1：あなたがもっとも「新生活で欲しい車種はこれ！」と思う国産車の車種をひとつだけ教えてください。

質問2：その車種を選んだ理由を教えてください。

新生活で欲しいと思った車種ランキング！【40代以下】

◆第1位 プリウス（トヨタ） 11票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・燃費がいいため。（20代・男性）

・エコなイメージがあるから。（30代・女性）

・コンパクトで燃費がいい。（40代・男性）

・お洒落だから。（20代・男性）

・環境にいい。（40代・女性）

1位は「プリウス（トヨタ）」でした。

ハイブリッドカーの代名詞ともいえるプリウスが、40代以下の支持を集めて第1位に輝きました。燃費性能の高さやエコなイメージが、経済性を重視する世代に響いているようです。

◆第2位 スペーシア（スズキ） 9票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・サイズが丁度いい。（30代・男性）

・センサー類が多いから。（30代・女性）

・スライドドアのボックス型なので使いやすそう。（40代・女性）

・メーカーが好きだから。（40代・男性）

・まず軽が良いと思っている事、その中でスズキ車が贔屓である事。スペーシアは以前から好きでいつか欲しいと思っている車であること。（30代・男性）

2位は「スペーシア（スズキ）」でした。

スライドドアや充実した安全装備が評価されており、日常使いのしやすさを重視する方に支持されています。サイズ感のちょうどよさも人気の理由のひとつです。

◆第3位 N-BOX（ホンダ） 8票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・広い。（20代・女性）

・小回りがきく。（30代・女性）

・小回りが利いて燃費がいいから。（40代・女性）

・室内が広々として、開放感があるから。みんなでわいわい楽しくドライブできそうだから。（40代・女性）

・小回りが利いて価格が安くて、中古車市場が安定している銘柄を選びました。（40代・男性）

3位は「N-BOX（ホンダ）」でした。

軽自動車でありながら広い室内空間を持つN-BOXは、小回りの良さと実用性を兼ね備えている点が評価されています。中古車市場の安定感に注目するコメントも見られました。

◆第4位 シエンタ（トヨタ） 7票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・程よい大きさで荷物も載せられてよい。（30代・男性）

・ファミリーカーだから。（30代・女性）

・家族で乗れる。（40代・女性）

4位は「シエンタ（トヨタ）」でした。

コンパクトなボディにもかかわらず3列シートを備えており、家族での利用に適している点が支持されています。程よいサイズ感で取り回しもしやすいようです。

◆同率第5位 ランドクルーザー（トヨタ） 6票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・かっこいいから。（20代・男性）

・人気の車種ですから。（40代・女性）

同率5位は「ランドクルーザー（トヨタ）」でした。

圧倒的な存在感と走破性を誇るランドクルーザーは、「かっこいい」という見た目への憧れが支持の中心です。

◆同率第5位 IS（レクサス） 6票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・高級感があるから。（40代・男性）

・一度は乗ってみたい。（40代・女性）

・購入後のアフターケアが凄いらしい。（40代・男性）

同率5位のもう1つは「IS（レクサス）」でした。

高級感やアフターケアの充実ぶりが評価されており、実用性だけでなく所有する喜びにもこだわりたいという声が反映されています。

◆第7位～第10位

ここからは同率第7位～第10位を、一部の理由とともにまとめて発表していきます。

同率第7位 スイフト（スズキ） 5票

・運転がきびきびしているから。（40代・男性）

・コンパクトで乗りやすい。（40代・男性）

同率第7位 ハイエース（トヨタ） 5票

・仕事がバリバリできる車だから。（30代・男性）

・荷物も人も運べるから。（40代・男性）

同率第7位 ハリアー（トヨタ） 5票

・人気があるから。（30代・男性）

・キャンプが好きなのでアウトドア用で沢山荷物が積める車がいい。（40代・男性）

第10位 タント（ダイハツ） 4票

・税金が安いから。（30代・女性）

・軽自動車が好きで、タントは中が広いので乗りやすいと思うから。（40代・男性）

ということで今回は、以下のようなランキングになりました。

40代以下では、燃費や運転のしやすさといった実用面を重視する声が多く集まりました。実際に試乗した経験から選んでいる方もおり、日常生活に密着した目線で車を選んでいることがうかがえます。

新生活で欲しいと思った車種ランキング！【50代以上】

◆同率第1位 N-BOX（ホンダ） 11票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・室内が広そうだから。（50代・女性）

・使い勝手が良さそうだから。（60代・男性）

・視界が広くて運転しやすい。（60代・女性）

同率1位は「N-BOX（ホンダ）」でした。

室内の広さや視界の良さが評価されており、日常の足として使い勝手を重視する方に支持されています。軽自動車の定番モデルとして、幅広い世代に安心感を与えているようです。

◆同率第1位 ランドクルーザー（トヨタ） 11票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・あこがれているから。（50代・男性）

・アウトドアでラフに使える。（60代・男性）

・悪路でも安心走行出来るから。（60代・男性）

同率1位のもう1つは「ランドクルーザー（トヨタ）」でした。

走破性の高さや存在感への憧れが支持を集めています。アウトドアでもラフに使えるタフさが、この世代の冒険心を刺激しているようです。

◆同率第3位 スカイラインGT-R（日産） 7票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・一番好きな車だから。（50代・男性）

・運転できないと思うが、スカイラインは昔からの憧れだったから。（50代・女性）

・レーシングマシン並みの性能があるから。（60代・男性）

同率3位は「スカイラインGT-R（日産）」でした。

「昔からの憧れ」という声が多く、世代を象徴する一台といえます。実際に運転するかどうかに関わらず、心の中にある特別な存在として選ばれているようです。

◆同率第3位 プリウス（トヨタ） 7票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・燃費が良く運転しやすそう。（50代・女性）

・ハイブリッドで環境に良い。（60代・男性）

・燃費がいいから。（60代・男性）

同率3位のもう1つは「プリウス（トヨタ）」でした。

燃費性能や環境性能への評価が高く、堅実な選択として支持されています。40代以下に続き50代以上でも上位にランクインしており、世代を問わない人気ぶりがうかがえます。

◆第5位 ノート（日産） 6票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・経済的な車。（50代・男性）

・燃費が良さそう。（60代・男性）

・コンパクトだから。（60代・男性）

5位は「ノート（日産）」でした。

コンパクトなサイズと経済性が評価されており、日常の足として使いやすい車を求める方に選ばれています。

◆同率第6位～同率第10位

ここからは同率第6位～同率第10位を、一部の理由とともにまとめて発表していきます。

同率第6位 ヴォクシー（トヨタ） 5票

・3列シートのミニバンが欲しいから。（50代・男性）

・大人数でのれるから。（60代・男性）

同率第6位 カローラツーリング（トヨタ） 5票

・燃費がよい。（50代・男性）

・小回りが利いて燃費がいい。税金も安いから。（60代・男性）

同率第6位 ジムニー（スズキ） 5票

・どんな林道でも入っていけそう。（50代・男性）

・小さい車の方が街中を走る分には便利なので。（60代・男性）

同率第6位 フェアレディZ（日産） 5票

・唯一無二の名車。（60代・女性）

・昔流行ったから。（60代・男性）

同率第10位 クロスビー（スズキ） 4票

・かわいい外観デザインだから。（60代・男性）

・小回りが利いてかわいい。（50代・女性）

同率第10位 タント（ダイハツ） 4票

・維持費が安い。（50代・男性）

・維持費が安くて室内も広そうなので選んでます。（50代・男性）

ということで今回は、以下のようなランキングになりました。

50代以上になると、実用面だけでなく「憧れ」や「趣味性」を重視する声が増えてきます。かつてのスポーツカーやオープンカーに今でも心を惹かれる方がいる一方、燃費や車体価格の安さを理由に軽自動車を選ぶ声も残っているようです。

■まとめ

今回の調査では、40代以下ではプリウスやスペーシアなど燃費や実用性に優れた車種が上位を占め、50代以上ではN-BOXやランドクルーザーに加えてスカイラインGT-Rのような憧れの名車もランクインするという、世代ごとの特徴がはっきりと表れました。

新生活で車を選ぶ際には、日々の使いやすさを重視するか、それとも長年の夢を叶える一台を探すか、人によって優先するポイントはさまざまです。

いずれにしても、自分のライフスタイルや価値観に合った車種を見つけることが、新生活をより豊かにするポイントになるのではないでしょうか。

車種に迷う方は、中古車がおすすめです。

種類が豊富で納車も早いため、まずは中古車販売業者に相談してみましょう。

＜記事等でのご利用にあたって＞

本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERとグーネット中古車による調査」である旨の記載

・グーネット中古車（https://www.goo-net.com/）へのリンク設置

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