大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「コトブキヤ」より、『カナン様はあくまでチョロい 高潔カナン 1/7スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。

製品ページはこちら：

●カナン様はあくまでチョロい 高潔カナン 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-200732&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■カナン様はあくまでチョロい 高潔カナン 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：22,000円(税込)

□発売日：2026年11月予定

□ブランド：コトブキヤ

【スケール】1/7

【サイズ】全高：約250mm(台座含む)

【素材】PVC・ABS

原型製作：江間時郎

“美食”のカナンが水着メイド姿で登場！

『カナン様はあくまでチョロい』より「高潔カナン」がnonco先生描き下ろしのイラストを元に立体化！

水着とメイド服が融合した、カナンにぴったりな「キュート×セクシー」な大胆衣装です。

水着にはパール塗装を施し、艶やかな質感を再現。

豊満なバストと流れるような身体のラインをより魅力的に際立たせます。

フリルの繊細なしわ、スカートからチラリと覗くガーターベルトショーツ、そしてイラストでは見えなかった背中まで徹底的にこだわり、360度どこから見ても満足度の高い仕上がりです！



ツンとした表情に隠れた「チョロかわ」な彼女を、是非お手元にお迎えください！



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

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(C)nonco／講談社

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