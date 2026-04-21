屋外大型サイネージ「新宿サザンテラスビジョン」プログラマティック配信開始・車両ビジョン「小田急TV（OTV）」もMASTRUMによる販売開始
株式会社ジェイアール東日本企画
新宿サザンテラスビジョン
小田急TV（OTV）
【 MASTRUM HP 】
【MASTRUM LinkedIn】
株式会社ジェイアール東日本企画（東京都渋谷区：代表取締役社長 石川 明彦）が提供する「MASTRUM（マストラム）」は、株式会社小田急エージェンシー（東京都新宿区：代表取締役社長 山口 淳）が販売・管理する屋外大型サイネージ「新宿サザンテラスビジョン」・車両ビジョン「小田急TV（OTV）」の販売を開始いたしました。MASTRUM販売により掲出終了後に広告接触者（imp、リーチ、属性等）のレポートを広告主様へ提出します。
今後もMASTRUMは、国内最大級のDOOHメディアネットワーク実現に向けて加速していきます。
新宿サザンテラスビジョン
小田急TV（OTV）
■販売概要
（１）販売開始時期
2026年4月21日（火）より販売開始
（２）販売媒体
・屋外大型サイネージ「新宿サザンテラスビジョン」
・車両ビジョン「小田急TV（OTV）」
（３）販売方法
インプレッション配信
└配信する期間（1週間単位）
└掲出終了後に広告接触者（imp数等）のレポートを広告主様へご提出
■MASTRUMとは
「MASTRUM（マストラム）」は、先端技術と独自データを基に構築された日本最大級の広告在庫を目指すプラットフォームです。当プラットフォームは、国内OOHメディアをはじめとする様々なメディアのDXを加速させ「広告費用対効果の可視化」「媒体取引のオートメーション化」等、新たな価値を市場に提供します。
●本事業に関するお問合せ先： （株）ジェイアール東日本企画 メディアソリューション本部MASTRUM推進センター セールス担当
mastrum_sales@jeki.co.jp
https://www.jeki.co.jp/mastrum/contact/
【 MASTRUM HP 】
【MASTRUM LinkedIn】