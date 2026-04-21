視聴受付開始｜DX推進リーダー向け｜SPEAKS DXリーダーズサミット

TOYNOVA株式会社

TOYNOVA株式会社は、番組型カンファレンス「SPEAKS -DXリーダーズサミット- 」(https://toynova.co.jp/speaks/dx/?utm_source=prtimes&utm_campaign=newpeaks&utm_medium=1)を2025年5月28日（木）にオンラインで開催します。

コンセプト

本イベントは、DX時代における変革に向き合う

すべてのビジネスリーダーに向けたサミットです。

データ活用の高度化、AIの進化、顧客接点の変化──

企業を取り巻く環境は、かつてないスピードで変化しています。

いま問われているのは、「DXを導入すること」ではなく、

“いかに変革を実行し、成果につなげるか”という戦略設計。

業界を牽引するリーダーたちの意思決定と実践知を通じて、

DXの現在地と未来、そして次の一手を立体的に捉えます。

開催概要

イベントの詳細へ :https://toynova.co.jp/speaks/dx/?utm_source=prtimes&utm_campaign=newpeaks&utm_medium=1

開催日時：2026年5月28日（木）13:00～

視聴方法：オンライン配信（EventHubで配信）

参加費 ：無料（事前登録制）

参加対象：

・経営層・事業責任者で、DX戦略や投資判断に課題を感じている方

・DX推進／情報システム部門で、変革が現場に浸透せず悩んでいる方

・データ活用・業務改革を進めたいが、成果につながっていない方

・AI・デジタル施策を導入したが、活用しきれていないと感じている方

主催 ：TOYNOVA株式会社

協賛 ：（順不同）

▍会社概要

イベントの詳細へ :https://toynova.co.jp/speaks/dx/?utm_source=prtimes&utm_campaign=newpeaks&utm_medium=1

会社名：TOYNOVA株式会社

代表者：代表取締役 小林慶嗣

所在地：東京都渋谷区代々木3-24-3 西新宿梅村ビル8F

事業内容：B2Bイベントメディア事業、イベントプロデュース事業

コーポレートサイト：https://toynova.co.jp

【お問い合わせ先】

TOYNOVA株式会社

「SPEAKS」事務局

E-mail：info_speaks@newpeaks.co.jp