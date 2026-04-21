多言語対応AIアバター「Perxona」（パーソナ）が日本クリエイターの海外進出を加速。第一弾として台湾の大型展覧会にて披露

XRSPACE CO., LTDサイン会のブースに、AIアバターを展示。AIアバターと交流するファン

AIアバタープラットフォームを提供するPerxona（パーソナ）は、国内外で活躍するクリエイター・吉野日湖（よしの にこ）氏の活動をサポートするAIアバターを導入し、台湾で開催中の日台クリエイター合同の大型展覧会にてお披露目いたしました。

これまでPerxonaは、日本・台湾問わず各国の企業やクリエイターへソリューションを提供してまいりましたが、日本の個人クリエイターによる導入は今回が初の事例となります。Perxonaは、企業のみならず個人のクリエイターが手軽に自身の世界観を世界へ拡張できる「使いやすさ」と「柔軟な表現力」を兼ね備えています。

■ 海外活動の強力なパートナー：Perxonaが提供する「多言語対話」

PerxonaのAIアバターは、高度な多言語対応機能を備えています。吉野日湖氏のように国内外を問わずグローバルに活動するクリエイターにとって、本サービスは言葉の壁を解消し、世界中のファンと直接対話するための最適なツールとなります。

サイン会に訪れたファンが中国語でAIアバターと交流する様子

また、海外のイベント会場に長期滞在することが難しいクリエイターに代わり、AIアバターがファンとの交流を密に行うことで、物理的な距離を超えたエンゲージメントを可能にします。今回の台湾イベントにおいても、現地のファンがクリエイターの世界観を深く理解するための架け橋として機能しました。

■ 独自の世界観を「ビジュアル」と「声」でパッケージ化

スマートフォンから会話も可能音声・文字入力どちらにも対応画像提示でブランド理解を促進

吉野氏が展開するブランド「Maison d’oeufs（メゾン・ド・ウフ）」のエッセンスを、Perxonaの多様な表現力で具現化しました。

・親しみやすいUX： フランス語で「たまごの家」を意味するブランド名と、そのキャラクターモチーフに合わせた愛らしいビジュアルで実装。

・感情に響く声： マスコット的ビジュアルにぴったりの「かわいらしい声」をのせることで、従来のチャットボットとは一線を画す、思わず話しかけたくなるような情緒的なコミュニケーションを実現。

・いつでも会える体験： 本アバターはMaison d’oeufsの公式サイト(https://www.maisondoeufs.com/)に実装されており、24時間、世界中からアクセスが可能です。

■イベント概要「城市失物招領所 Lost & Found in the City」

にわとりモチーフのAIアバター

本アバターが披露されたのは、台湾・台北市のカルチャー拠点で開催されている、日台のトップクリエイターが集結した大型展覧会です。

イベント名： 城市失物招領所 Lost & Found in the City

開催期間： 2026年4月17日(金)～5月10日(日) 10時～18時（最終入場：17時半）

会 場： 華山1914文創園区 中4B館(https://maps.app.goo.gl/inGeTM2NUJK2psS19)

主 催： DFUN Magazine(https://www.dfunmag.com.tw/)

内 容： 日台から選出された11組のアーティストによる合同展。イラスト、空間装置、インタラクティブ体験を通じて「都市生活で遺落した感情」を再発見する、台北で今最も注目される大型プロジェクト。

■クリエイタープロフィール：吉野日湖

Maison d’oeufsの展示ブースMaison d’oeufsの展示ブース

神奈川県生まれ。大学で陶芸を専攻後、アンティーク時計の修理師を経て2024年に独立。自身のブランド『Maison d’oeufs（メゾン・ド・ウフ）』を本格始動。

■Perxonaについて

- ブランドコンセプト： 「日常をたまごだらけに。」を掲げ、たまごやにわとりをモチーフに「ゆるくて、ちょっと変。だけど面白いモノ」を制作。- 主な実績： ラウンドワンでのプライズ化、「Humi」のコンテンツクリエイターとしての活動など。国内外のイベント出展も意欲的に行っている。- 公式サイト： https://www.maisondoeufs.com/

Perxonaは、XRSPACEが提供する企業向けAIアバタープラットフォームです。AIによる対話機能と3Dアバターによる表現力を組み合わせることで、企業のデジタル接点を、より自然で、親しみやすく、ブランドらしさのあるコミュニケーション体験へと進化させます。企業サイト、接客、受付、商品案内、営業支援、ブランド体験など、幅広い用途に対応します。

Perxonaお問い合わせフォーム：https://www.perxona.ai/jp/talk-to-sales

Perxona公式サイト：https://www.perxona.ai/jp/home