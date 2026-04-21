理系・英語トラック人材の日本就職を一体支援　日本語学習からキャリア形成まで Global Career Connect Japanと連携

パーソルテンプスタッフ株式会社

総合人材サービスのパーソルグループで人材派遣・アウトソーシング事業を手掛けるパーソルテンプスタッフ株式会社（本社: 東京都渋谷区、代表取締役社長: 木村 和成、以下パーソルテンプスタッフ）は、主に理系分野を専攻する英語トラック人材*1を対象とした就職支援に向け、留学生向けの日本語学習やキャリア教育を提供する一般社団法人Global Career Connect Japan（活動拠点: 大阪府池田市、代表理事: 牛島 亮太氏、以下Global Career Connect Japan）と連携し、日本での就職・定着を見据えた包括的な支援スキームを構築しました。

*1: 文部科学省主導の留学生増加計画に基づき、国が2014年に打ち出した「スーパーグローバル大学創成支援事業」によって、全国の大学に「英語で行う講義のみで学位を取得・卒業できるコース」が創設。このコースに在籍する学生を「英語トラック人材」という

■背景

日本の大学には、英語で受験・授業・修了が可能な「英語トラック」が整備されており、理系を中心に高度な専門性を持つ留学生が数多く在籍しています。一方で、日本語学習の機会や就職活動に関する情報不足から、卒業後に日本での就職を希望しながらも、その実現に至らないケースが少なくありません。

こうした課題を受け、パーソルテンプスタッフでは、外国人材サービスを担う専門組織「Global Job Office」の知見を活かし、Global Career Connect Japanと連携。留学生の多くが9月に卒業する点に着目し、卒業後から翌年4月までの約半年間を活用した集中的な支援プログラムを提供します。

■取り組み内容

対象: 英語トラック人材を中心とした、主に理系の留学生

専門分野:工学（機械・ソフトエンジニア、ロボット、建築、AI、宇宙）、化学、メディカル、ライフサイエンス、MBA、グローバルマーケティングなど

本取り組みでは、日常会話レベルにあたる日本語能力試験N3相当までの日本語力向上支援に加え、日本独自の履歴書・エントリーシートの作成方法や面接文化の理解、専攻分野や専門性に応じた職種とのマッチング、さらにはメンタリングやキャリア相談までを一体で実施します。これにより、留学生が日本企業ではたらくために必要な言語力・就職理解・キャリア設計を総合的に支援します。

また、外国人材は仕事と生活環境が整えば柔軟に居住地を選択する傾向があることから、都市部に限らず、人材不足が深刻化する地域での就職・就業機会の創出にもつながることが期待されます。

■【参加企業募集】外国人留学生向け理工系ジョブフェア

※本企画は、全国の国立・公立・私立大学の英語コースと連携し、外国人留学生へ広く周知を行います

[表: https://prtimes.jp/data/corp/71141/table/467_1_a4fff2a9c3ebcf236f3a3bdd559556cf.jpg?v=202604211151 ]

＜申し込み・お問い合わせ＞

以下のアドレスまでご連絡ください

822014@persol.co.jp

【参考: 1月23日実施イベント】

・参加者数：125名 （申込者数：265名）

・参加者の専攻内訳: 工学系49名、文系43名、ライフサイエンス系29名など

・参加者の多かった大学: 京都大学、北海道大学、九州大学、金沢大学、九州工業大学、立命館大学、同志社大学

■コメント: フレキシブルワーク事業推進部 Global Job Office マネージャー 渡辺 真美

日本には、世界水準の専門性と高い志を持つ留学生が数多く学んでいます。しかし、日本語や就職慣行の壁によって、その力が日本社会で十分に活かされていない現状があります。本取り組みは、その“もったいなさ”を変える挑戦です。言語習得から就職理解、キャリア形成までを一体で支援し、留学生一人ひとりが自信を持って日本ではたらき、地域や企業と共に成長できる未来を実現したい。外国人材が日本社会の担い手として根付く、新しいスタンダードを創っていきます。

＜本件に関するお問い合わせ先＞

パーソルテンプスタッフ株式会社 Global Job Office

MAIL: 822014@persol.co.jp

■一般社団法人Global Career Connect Japanについて＜ https://office.gccjp.org/ ＞

活動拠点: 大阪府池田市、東京、福岡

代表理事: 牛島 亮太

設立日: 2025年11月13日

主な事業: 日本語教育の推進、キャリア支援と就職サポート、大学・企業・行政との連携、国際ネットワークと人材育成

関西大学にて留学生就職支援コンソーシアム「SUCCESS」のコーディネーターとして産官学連携を推進し、留学生の就職課題解決に従事しておりました。現在は英語トラック学生の支援強化を目的に一般社団法人を設立し、留学生向けの日本語学習からキャリア教育、採用イベントの企画運営まで、多岐にわたる支援を提供しています。さらに、大学、企業、人材エージェントとの連携を通じて、持続可能な「学びから就職まで」の支援モデルを構築しています。グローバル人材と企業の橋渡し役として、価値ある連携を創出することに尽力しています。

■パーソルテンプスタッフ株式会社について＜ https://www.tempstaff.co.jp/ ＞

パーソルテンプスタッフ株式会社は、人材派遣、紹介予定派遣、アウトソーシングなどの人材サービスを提供しています。2017年7月より、テンプスタッフ株式会社からパーソルテンプスタッフ株式会社へ社名変更。パーソルグループは、「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに、グループの総力をあげて、労働・雇用の課題解決を通じ、持続可能な社会の実現に貢献していきます。