法改正でさらに高まる猛暑・熱中症対策ニーズに対応 ― RX Japan、猛暑・熱中症対策専門展「猛暑テック［大阪］」を初開催

RX Japan合同会社

RX Japan合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役員社長：田中岳志）は、2026年5月13日(水) - 15日(金)の期間、第1回 猛暑テック［大阪］猛暑対策テクノロジー展を初開催します。

毎年、観測史上最高レベルの猛暑が続く日本において、暑さ対策の重要性は一層高まっています。2025年6月には、熱中症対策が罰則付きで義務化され、企業・学校・自治体・建設現場などにおいて、「暑さ対策をしないこと自体がリスク」となる時代に入りました。さらに、温暖化の影響により夏日の到来は年々早まり、夏季の長期化も顕著となっています。

こうした背景を受け、RX Japanは、猛暑・熱中症対策に特化した展示会を新たに立ち上げます。

本展では、建設現場・工場・物流倉庫・都市空間・スポーツ・日常生活など、さまざまなシーンで活用が進む“暑さ対策技術”が一堂に集結します。「今年の猛暑をどう乗り切るか」という、現場・生活者双方の目線から体感できる展示内容となっています。会場には、従業員の健康管理を支援するウェアラブルデバイス、工場や倉庫の遮熱・断熱技術、ファン付きウェア・スポットクーラーなど、2026年の夏から即導入可能な製品が多数出展予定です。この夏すぐに役立つ最新の猛暑対策技術を、実際に見て、触れて、体感することができます。

また、本展は熱中症予防の啓発活動を行う「熱中症声かけプロジェクト」と連携。技術展示にとどまらず、「どのような場面で、どのような声かけや行動が命を守るのか」という視点から、社会全体で熱中症対策を考える機会を創出します。

開催背景

公式HPはこちら ▶ :https://www.material-expo.jp/osaka/ja-jp/visit/ehc.html?utm_campaign=prtimes_260421&utm_medium=other&utm_source=other【１】法改正により 猛暑対策へのニーズが増加

2025年6月に発令された労働安全衛生規則の改正により、事業者には熱中症対策が罰則付きで義務化されました。記録的猛暑が常態化する中、特に都市部や屋外・現場労働における具体的な対策が急務となっています。

【２】気温上昇が続き、社会全体での対策が不可欠に

地球温暖化の影響により、猛暑日・酷暑日の増加が続いています。

これまで以上に、企業・自治体・生活者が一体となった猛暑対策が求められる時代となっています。

【３】「夏が長い」時代へ。暑さ対策の前倒し・長期化

近年、夏日の到来は年々早まり、暑さが長期間続く傾向が見られます。これまで「真夏だけの対策」と考えられてきた熱中症・暑熱対策は、春先から秋口まで視野に入れた“長期的・継続的な対策”が求められるようになりました。猛暑への備えは一時的な対応ではなく、日常的な課題となっています。

【注目ポイント】温度差を体験してもらう「涼しさ体感ゾーン」を特設

展示会場内に、意図的に冷房をオフにした「涼しさ体感ゾーン」を特設します。一般的な展示会では分かりにくい製品の“涼しさ”や“効き目”を、五感を使って体感できるのが特長です。「着た瞬間に体感が変わる」「同じ空間でもここだけ涼しい」といった変化をその場で実感でき、冷房の効いたスタジオでは再現できない、“現場さながらの暑さと涼しさの差”を分かりやすく感じられるゾーンです。さらに、より厳しい温度条件下で性能実証ができる「高温環境 実証テントコーナー」も新たに設置します。

会場イメージ図

＜ 出展製品 一部紹介 ＞

（株）剛建築背負うエアコン。日本初上陸の別世界の涼しさ

日本初の冷たい冷媒を循環させて着るベスト。外気温に左右されにくく安定した冷却性能で、暑い環境でも快適を持続。首元まで冷却し、まるで室内エアコンのような「冷たい」感覚を、どんな場所でも体感できます。

アンデックス（株）エアカーテンで、快適空間を自由にデザイン

【特許出願中】エアカーテンで空気の壁を作り、空調した冷気や暖気が外へ漏れるのを防ぐことで、ゾーン内の温度を一定に保つ空調システム。壁がないため、人や物の出入りがスムーズ。快適な作業環境を作ります。

（株）MEDIROM MOTHER Labs体温で発電する世界初※の技術でバイタル可視化

24時間365日充電不要のスマートトラッカーを使った遠隔体調管理システム。最先端の温度差発電技術を搭載し、体温と外気温の温度差で発電することで、充電不要に成功。現場の「もしも」を遠隔で見守ります。（※自社調べ）

小松マテーレ（株）炎天下の表面温度は-18℃* 熱くなりにくい合皮

赤外線を吸収しにくく、表面温度の上昇を抑制する効果を発揮する合成皮革。炎天下にさらされるカーシートやサドルの表面温度上昇による、やけどや熱中症のリスク軽減が期待できます。

（* 実測値であり、保障値ではありません）

日本シグマックス（株）医療・スポーツ領域で培ったノウハウを活用

水の循環によって身体を冷やす、業界初の冷却服。特許取得済のアイシング技術で、働くカラダを暑熱から守ります。気温35℃以上の酷暑環境でも冷感が得られる冷却性能の向上を実現しました。

Biodata Bank（株）現場の暑熱リスクを”見える化”し、熱中症予防へ

熱中症になる前に音と光と振動で警告を行うウェアラブルデバイス。特許取得済みのセンシング技術と独自開発のアルゴリズムで、熱中症の要因となる「深部体温」にて計測。高い精度で熱中症の兆候を検知します。

（株）RYODEN作業場・体育館など施設内の暑熱対策に

20m先まで大風量を送ることができる空調機。体感温度が4℃下がると言われている風速1m/sの風を届けることができるため、広範囲な施設でも対応可能。エアコンに比べて遠くまで風を運べます。

（株）山善風を制するものは 夏の作業を制する

デザイン性が高く、作業着以外でも使いやすいファン付きウェア カゼフィット。2026年モデルはファン風量12Vと当社従来比140％となっており涼しさ抜群。着用感や操作性が良好で、長時間の使用も快適です。

（株）グリーンクロスウェアラブルウォッチは次のステージへ

LTE通信を内蔵した完全自立型ウェアラブルデバイス。多項目バイタル測定・見守り・熱中症予兆判定を1台で実現します。最大の特長は、深部体温に基づく熱中症予兆アラート機能で、重大事故を未然に防ぎます。

展示会 概要

猛暑対策/熱中症対策製品・技術が 大阪に集結！

展示会名：第1回 猛暑テック［大阪］猛暑対策テクノロジー展

会 期 ：2026年5月13日(水) - 15日(金) 10:00 - 17:00

会 場 ：インテックス大阪 主 催 ：RX Japan合同会社

同時開催展：

・第14回 高機能素材 Week［大阪］

・第6回 Photonix［大阪］-光・レーザー技術展-

・第2回 リサイクルテック ジャパン［大阪］

会場レイアウト図公式HPはこちら ▶ :https://www.material-expo.jp/osaka/ja-jp/visit/ehc.html?utm_campaign=prtimes_260421&utm_medium=other&utm_source=other

★報道関係者向け：取材申し込みはこちら(https://www.material-expo.jp/osaka/ja-jp/register.html?ct=U2FsdGVkX19wKr0RD6qzcn6+GHXFF4s5CN/u8hkqet4=&utm_campaign=prtimes_260421&utm_medium=other&utm_source=other)