【製造業DX事例】大手メーカー・ニフコ、zaicoとのシステム連携で月70時間超の「在庫管理工数」削減と「廃棄ロス」防止に成功

株式会社ZAICO

物流問題や慢性的な人手不足が深刻化する中、製造や物流の現場では「属人化の解消」や「無駄の削減」が急務となっています。

株式会社ZAICO（本社：山形県米沢市、代表取締役：田村 壽英、以下「当社」）はこうした課題を背景に、クラウド在庫管理システム「zaico」を使って大幅な業務効率化とコストカットに成功した、株式会社ニフコ Life Solutions Company（本社：神奈川県横須賀市、以下「ニフコLSC」）様の導入事例と成果を公開いたしました。

【導入事例インタビュー記事全文はこちら】

https://www.zaico.co.jp/casestudy/nifco/(https://www.zaico.co.jp/casestudy/nifco/?source-from=prtimes260421)

■ zaico導入の背景と課題：把握できない委託工場の在庫と、手作業による非効率

ニフコで住生活分野等を扱うニフコLSC様では、生産委託工場の在庫が可視化できていないという課題がありました。そのため、製品が廃番になった際など、工場に残っている材料の正確な在庫数量が把握できず、多くの在庫を廃棄せざるを得ないリスクを抱えていました。



加えて「出荷業務」においては、目視や手入力によるアナログなピッキング作業により、過去に誤出荷のトラブルが発生したこともありました。在庫管理DXにより、現場の負荷を軽減するとともに、ミスを仕組みで防ぐ体制構築が急務となっていました。

■ 解決策：「現場が迷わない操作性」を持つzaicoと、自社システムのAPI連携

在庫管理に特化したシンプルさで、現場が「使いやすい」と判断した在庫管理システム「zaico」を採用。出荷ピッキング用の自社開発アプリ「NIFPICK（ニフピック）」とzaicoをAPIでシームレスに連携させることで、大規模なシステム開発を行わずとも、低コストかつスピーディーに自社業務に最適化された高度な在庫管理体制を構築しました。

ニフコ様のピッキングシステム「NIFPICK」（画面はイメージ）APIで自動連携したzaicoのシステム（画面はイメージ）

出荷時は、現場でハンディターミナルを使ってラベルのQRコードをスキャンするだけで、ピッキングと出荷報告が迅速かつ正確に完了するとともに、zaico上の在庫データが自動で更新される仕組みを実現しています。

■ 導入効果

ハンディターミナルで外箱に貼ったQRコードを赤外線スキャン

ニフコLSC様と委託工場の双方で、劇的な業務改善が実現しました。

1. 委託工場の在庫可視化による「廃棄ロス・コスト」のリスク回避

2. 出荷報告作業が「月60時間」から「月3時間」に短縮（20分の1）

3. トレーサビリティ調査時間が「4時間」から「2分」に短縮（100分の1）

＜ニフコLSC ご担当者様のコメント（抜粋）＞

「製品が突然廃番になっても、工場にある在庫が可視化されたことで、ムダな廃棄を未然に防げるようになっています。また、トラブル発生時に、紙をめくって探すという不毛な作業もなくなりました」

【具体的な運用方法、導入効果についてはこちら】

https://www.zaico.co.jp/casestudy/nifco/(https://www.zaico.co.jp/casestudy/nifco/?source-from=prtimes260421)

■ 今後の展開

ニフコLSC様では今後、zaicoの活用範囲を他の委託工場へも展開し、さらなる在庫管理の最適化とコスト削減を目指していく予定です。

当社は引き続き、「zaico」を企業の独自システムに組み込める「在庫管理データベース」としても活用いただけるよう、柔軟な連携を推進してまいります。企業の「ベスト・オブ・ブリード（適材適所）戦略」を支援し、テクノロジーの力で現場の人手不足やサプライチェーンの課題を解決することで、「在庫管理をする人」が必要なくなる未来の実現を目指します。

【お知らせページはこちら】

URL：https://www.zaico.co.jp/2026/04/21/release_nifco_casestudy/(https://www.zaico.co.jp/2026/04/21/release_nifco_casestudy/?source-from=prtimes260421)

■ クラウド在庫管理システム「zaico」とは

zaicoは、いつ、誰が、どこにいてもリアルタイムな在庫状況を確認できる、クラウド型の在庫管理システム。コードスキャンやアラート機能を搭載し、欠品や過剰在庫の防止、入出庫の精度向上、棚卸の効率化などをサポート、在庫管理の省人化・自動化を実現します。

まずはお試しでご利用いただけるよう、無料トライアル(https://web.zaico.co.jp/users/sign_up?source-from=prtimes260421)もご用意しています。

▼zaicoご紹介動画（音声が出ます）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4f8qc-LIA_o ]

製造や小売卸、医療など幅広い業界で導入いただき、直感的な操作性と柔軟なカスタマイズ性を高く評価いただいております。累計登録社数は18万社を突破、継続利用率は92％以上（※1）。

（※1）2025年5月時点のzaico累計登録社実績より

●株式会社ZAICOについて

代表の実家が山形で営む倉庫業の課題解決をきっかけに創業。「モノの情報インフラを作り、情報を集め、整え、提供することで、社会の効率を良くする」というミッションを掲げ、zaicoをはじめとする、現場のニーズに寄り添う業務効率化ソリューションを開発・提供しています。

日本政策金融公庫などから累計6億円の資金調達を実施し、「在庫管理をする人」が必要なくなる未来を実現するために、AIやOCR技術を用いて在庫管理の省人化・自動化に取り組んでいます。

【会社概要】

設立：2016年10月18日

代表取締役：田村 壽英

事業概要：クラウド在庫管理システム「zaico」等の開発および販売

URL：https://www.zaico.co.jp/(https://www.zaico.co.jp/?source-from=prtimes260421)

本社所在地：山形県米沢市大字花沢３３１番地

■ メディアからのご取材について

株式会社ZAICOでは、本件のほか、以下のようなテーマでのご取材を歓迎しております。お気軽にお問い合わせください。

- 深刻化する人手不足を背景とした、SaaSによる業務効率化事例- AI技術を活用した最新の在庫管理DX- 代表の実家が営む倉庫業の課題解決から生まれた「現場ファースト」な開発ストーリー



