「円安・物価高で揺れる生活防衛」の最前線。新社会人から退職金世代まで、いま日本人が抱える「お金のリアル」を取材できる展示会

RX Japan合同会社

RX Japan合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役員社長：田中 岳志）は、2026年5月15日（金）～17日（日）の3日間、東京ビッグサイトにて、日本最大級の資産運用イベント『第5回資産運用EXPO 夏』 を開催します。

経営者から投資家、投資初心者から上級者まで幅広く来場。来場者に「生の声」を聞けるチャンス

物価上昇が止まらない中、初任給の使い道に悩む若手社員、金利上昇に揺れる住宅ローン、そして増え続ける退職金の運用先など、今、日本人の「お金に対する意識」が大きく変化しています。

本展では、投資家が「今、何を悩み、どう動こうとしているのか」を肌で感じ取ることができる現場として、さらに、会場には初心者から熟練者まで数多くの方が来場し、個別の資産形成に向き合う姿をご取材いただけます。

１.初出展の注目企業/ユニークな商品を一部ご紹介

本展初出展・本展初公開の商品も多数。最新のユニークな投資商品にぜひご注目ください。

ドバイをはじめとするUAE（アラブ首長国連邦）に特化した不動産投資および開発事業を展開。一般市場には出回らない希少なトップクラスの優良物件の案内も。

社名：D.D CREST Real Estate

生成AIを活用して日本株・米国株・ETFなどのマーケット情報を自動収集・分析し、投資判断に必要な情報整理と可視化を支援する個人投資家向けサービス。

社名：（株）GenerativeX

相続税を「減らす」だけでなく、「0円に近づけながら収入も生む」独自の相続設計を提供。「相続税対策」と「資産活用」を同時に実現する相続コーディネートサービスです。社名：（株）夢相続

投資節税にもなる次世代の資産運用！可動産「トレーラーハウス」を活用した資産運用を提案。遊休地活用や地域創生につながるフィールド開発をプロデュース。

社名：YADOKARI（株）

個人投資家が、将来に向けて節税や投資拡大のために法人成りすることを強力サポート。会計や税金のことはもちろん、経営の相談も可能です。

社名：税理士法人 ASC

投資用賃貸デザイナーズマンション一棟単位の企画販売、投資用不動産仲介を展開。設計・施工、引渡し後の管理運営、営繕・リノベーション、ガス供給など賃貸経営に必要な全ての業務を代行します。

社名：（株）ファクター・ナイン

2.最新トレンドから基礎までを学べる！120本のセミナーを毎日開催

会場では、３日間を通して全120本のセミナーを開催。

将棋棋士・投資家の桐谷広人氏による「優待生活を楽しむ極意」や、節約オタクふゆこ氏と、3億稼いだママ投資家として注目を集めるちょる子氏の「堅実×攻め」対談、さらには経済アナリスト馬渕磨理子氏による「2026年の株式市場のシナリオ解説」まで、著名講師が連日登壇します。

また、基礎から証券投資、NISA、iDeCoが学べる「投資のキホンセミナー」や、相続対策のキホンが学べる「相続のキホンセミナー」など、自分のライフステージや課題に合わせてセミナーを受講でき、一人ひとりにあった資産運用を学べる場となっております。

3.生の声が聴ける！資産運用EXPOの来場者属性

本展には、会社員や主婦、学生、経営者、定年退職者など幅広い職業や年齢層の方が来場しています。

【会社員・公務員（全体の約60％）】

資産形成の主力層。「物価高に負けないNISA活用法」や「金利上昇を意識した住宅ローン見直し」など、働きながら将来に備える等身大の悩みや工夫を取材いただけます。

【経営者・役員層（約14％）】

経済動向を敏感に捉える層。マクロ経済の先行きや、事業と投資をどう両立させているのか、一段高い視点でのインタビューが可能です。

【ミドル～シニア層（40代以上で約70％）】

資産寿命を意識する層。退職金運用や相続対策など、切実な「守りの資産運用」への向き合い方について、詳細な生の声を拾うことができます。

【若年層（20代～30代で約25％）】

投資のデビュー層。初任給やボーナスを「何に投資し、なぜ投資するのか」という、今の若者の金融リテラシーや価値観の変容を取材いただけます。

*来場者属性は昨年春展の会場受付で実施したアンケート10,173件をもとに作成

取材のご案内（事前申込制）

◆ご取材のお申し込みはこちら>> https://www.am-expo.jp/hub/ja-jp/press.html

――― お気軽にご相談ください ―――

・ご希望に応じて、事前に取材対象やテーマのご相談も承ります。

・会期前日（5/14）の取材についても、事務局側でスケジュール調整が可能な場合がございます。

・会期当日のお問い合わせについても、可能な限り取材をお受けいたしますので、ぜひお気軽にご連絡ください。

■ 取材内容：会場撮影、出展社ブース取材、来場者へのインタビュー、主催者コメント など

＜開催概要＞

展示会名：第5回 資産運用EXPO【夏】

会期：2026年5月15日（金）～17日（日）10:00-18:00（最終日のみ17:00まで）

会場：東京ビッグサイト 東７ホール

主催：RX Japan合同会社

出展社数：120社（予定） 来場者数：約12,000名（見込み） セミナー：120本

公式Web： https://www.am-expo.jp/tokyo-2/ja-jp.html

【お問い合わせ先】

社名：RX Japan合同会社

所在地：東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階

資産運用EXPO（RX Japan合同会社）広報担当

TEL：048-233-9247 MAIL：asset.jp@rxglobal.com