Whitepaper【54】シニアのペルソナ抽出の実践的方法論をリリース

株式会社 日本SPセンター

株式会社日本SPセンター（本社：東京都渋谷区/社長：渡邉一男） シニアマーケティング研究室は、Webページ「シニアのペルソナ(https://nspc.jp/senior/persona/)」を更新し、ホワイトペーパー「シニアのペルソナ抽出の実践的方法論」を公開しました。

本資料では、シニア市場における商品提案やコミュニケーション設計、新規事業創出の検討に向けて、どのようにシニアのペルソナを描くのか、その具体的なプロセスと着眼点を整理。フレームワークを提供しています。

シニア市場は大きく、しかも一様ではありません。シニアマーケティング研究室は、「高齢者」とひとまとめにしない、シニア市場を分けて考える「シニア4類型」を提唱しています。（「シニア4類型」とは、アクティブシニア/ディフェンシブシニア/ギャップシニア/ケアシニア）

当室は類型ごとのニーズと商材の方向性を整理するフレームワークを発信してきました（参照：「シニアって誰？(https://nspc.jp/senior/who/)」）。今回公開したホワイトペーパーは、「実際にどうペルソナを抽出するのか」に焦点を当てたものです。

◎ホワイトペーパーの概要

本ホワイトペーパーでは、主に次の2つの視点から、ペルソナ抽出の方法論を紹介しています。

1）提案したい商材がシニアに響き、購入したくなるようなコミュニケーション策を導くためのペルソナ設計

2）シニアに向けた新しい商材・サービスを開発するための、事業創出視点でのペルソナ設計

また、「シニアのペルソナ」を題材に、1）では「浴室の付加価値リフォームの見込客としてのペルソナ」、2）では「学習業界がアプローチしたい対象としてのペルソナ」をどのようなプロセスで抽出したのかを明らかにしています。

【シニアマーケティング研究室について】

2012年、発足。シニアとのコミュニケーションを研究し、シニアが見える、読める、そしてシニアに響くコピーやデザインの研究・開発、実践を行ってきました。シニアの生活習慣、価値観、購買プロセスなどを深堀りし、加齢に伴う変化を捉え、「よりよく生きる、よりよく老いる エイジングマーケティング」を目指しています。



URL：https://nspc.jp/senior/about/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社日本SPセンター シニアマーケティング研究室

URL: https://nspc.jp/senior/

本調査のDL先URL：https://nspc.jp/senior/persona/