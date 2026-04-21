野村AM、「ダイヤモンドZAi NISA投信グランプリ2026」において当社3ファンドが優秀賞を受賞

野村アセットマネジメント株式会社

野村アセットマネジメント株式会社（CEO兼代表取締役社長:大越昇一、以下「当社」）は本日、株式会社ダイヤモンド社による「ダイヤモンドZAi NISA投信グランプリ2026」において、3ファンドで優秀賞を獲得しました。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/84182/table/265_1_cf2784da22b2bf4c4a9ab0d8e5191037.jpg?v=202604211051 ]

これらのファンドは、「個人投資家が長期で安心して保有できる、NISA対象のアクティブ型の投資信託」として、運用実績の定量評価をもとに選出されました。いずれも他アワードにおいても多くの受賞歴を持つファンドで、世界株部門の「野村世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資）」は3年連続、新興国株部門の「アジア好配当株投信」は2年連続、リート部門の「野村Jリートファンド」は本グランプリ開始以来4年連続の受賞となりました。

日本政府が「資産運用立国実現プラン」を掲げ、資産運用ビジネスの高度化が求められる中、当社は今後も、グローバルを舞台とする日本の資産運用会社としてお客様に一層貢献すべく、競争力のある商品・サービスを投資家の皆様に提供していきます。

以上

＜ダイヤモンドZAi NISA投信グランプリ2026の評価対象＞

・2025年12月末時点で、日本国内で販売登録されている、NISA対象の投資信託。

・2025年12月末時点で、5年以上の運用実績がある投資信託。フレッシャー賞は3年以上の運用実績がある投資信託。

・2025年12月末時点で、純資産10億円以上の投資信託。

※評価方法の詳細につきましては、『ダイヤモンドZAi 2026年6月号』をご覧ください。

※「ダイヤモンドZAi NISA投信グランプリ2026」は、ダイヤモンド・ザイ編集部が信頼し得ると判断した過去のデータに基づいた情報提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また本グランプリは信用格付を行うものではありません。

本グランプリに関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はダイヤモンド・ザイ編集部に帰属しており、無断転載・複製等を禁じます。

＜野村アセットマネジメントからのお知らせ＞

■投資信託に係るリスク・費用

【ご注意】

下記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、野村アセットマネジメントが運用するすべての公募投資信託のうち、投資家の皆様にご負担いただく、それぞれの費用における最高の料率を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面をご覧下さい。

【投資信託に係るリスクについて】

投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価格が変動します。したがって投資家の皆様のご投資された金額を下回り損失が生じることがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面をよくご覧下さい。

【投資信託に係る費用について】

以下の費用の合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、 表示することができません。

2026年4月現在

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/84182/table/265_2_2dd11b20874f0e5e2e4b6e43650bdd55.jpg?v=202604211051 ]

投資信託のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断下さい。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/84182/table/265_3_be0449283a28afe500085008aa5a84b1.jpg?v=202604211051 ]

当社について

商号：野村アセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第373号

加入協会：一般社団法人資産運用業協会／一般社団法人第二種金融商品取引業協会

ウェブサイト：https://www.nomura-am.co.jp/

X（旧Twitter）：https://x.com/nomura_am_jp