【活動報告】富山県公認コミュニティ「寿司といえば富山DAO」

Web3 Times合同会社

富山の寿司文化を盛り上げるオンラインコミュニティ「寿司といえば富山DAO」（運営：Web3 Times合同会社）は、2025年度、富山県ブランディング推進課と連携した「寿司といえば、富山」ブランディング及び関係人口創出事業において、2つの主要プロジェクトを完遂いたしました。

コミュニティメンバーやSNSフォロワーのアイデアと、富山の伝統資源を掛け合わせることで、デジタルとリアルが融合した新たな観光・物産振興のモデルケースを創出したことをご報告いたします。

1. 「寿司といえば、富山 おみやげBox」の開発と販路拡大

「寿司といえば、富山」ブランディングの取組みの一環として、寿司といえば富山DAOでは、富山のお寿司の魅力を全国に発信するため、富山県内の事業者様と連携し、寿司グッズや富山湾の豊かな海の幸や風土が育んだ特産品を詰め合わせた「寿司といえば、富山スペシャルBox」の開発・販売を行いました。

- 2025年5月、コミュニティ内およびSNSで「推し商品」のアンケートを実施。ユーザーのリアルな声を反映し、県内事業者様と連携して4つの逸品を厳選。- 富山駅前商業施設マルートでの販売を皮切りに、県内宿泊施設やイベントへ展開。- 有楽町「いきいき富山館」や、Shibuya Sakura Stage内「チートトウキョウ」でのポップアップを実施。東京圏での認知度を大幅に向上。- 2026年4月より、富山県のふるさと納税返礼品として「さとふる」での受付が開始。さとふる詳細ページ： https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1728219＊ふるさと納税向けの返礼品には、寿司トランプバージョンのおみやげBoxを登録

マルートやいきいき富山館での販売の様子

Shibuya Sakura Stage チートトウキョウでの販売の様子

2. 魚津水族館コラボ事業

「寿司ネタ見るなら、魚津水族館」を合言葉に、展示と食を繋ぐ独自の体験型イベントを2回開催。予約開始直後に満席となるなど、記録的な反響を得ました。

1) ナイトツアー＆ます寿司体験（2025年8月16日(土)）

閉館後の時間帯に水族館を舞台にした、プレミアムな体験プログラムを実施しました。

- 魚津水族館で初めて確認された「マツカサウオの発光」の観察。- バックヤードから富山湾大水槽を真上から観察。- 水族館ならではの学術的な解説と、富山の伝統食「ます寿司」体験を掛け合わせた構成が、参加者の方々から高い評価を得ました。2) 寿司ネタライブ ～泳ぐネタから、握るネタへ～（2025年11月3日(月)）

魚津水族館 秋の寿司店で、魚津水族館×寿司DAOのコラボ企画を実施しました。

- 魚津水族館の学芸員が、水槽で泳ぐ富山湾の魚の生態を詳しく解説。- 魚津漁協の現役漁師さんが登壇。魚の鮮度を極限まで保つプロの技術（脱血・神経締め・胃洗浄）を紹介。- 富山湾の旬を詰め込んだ握り寿司（6貫）を、魚津漁協特製の「浜汁」とともに提供。- 地元の高校生が発案した寿司ネタのイラストを用いて「NFT×寿司ネタスタンプラリー」も同時開催。- 参加者アンケートでは満足度が約90%に達し、「水族館(教育・展示) ×富山県×寿司といえば富山DAO」という三位一体の新しい観光モデルを確立しました。

また合わせて、魚津水族館で飼育されていた「ナガコバン」の名前をSNSで公募。キャラクター化を通じて親しみやすさを演出し、水族館への新たな客層の誘致に貢献しました。

3. 今後の展望：持続可能な「関係人口」の仕組みづくり

今後は定期的なイベント開催や、インバウンド(訪日外国人客)需要の取り込みを強化いたします。 「寿司といえば富山DAO」を通じて、一度きりの観光で終わらせない、継続的に富山の寿司を応援・発信するファンの仕組みづくりを推進してまいります。

4. 寿司といえば富山DAOについて

「寿司といえば富山DAO」は、県内外のファンが交流しながら「寿司といえば、富山」のブランディングを行う富山県公認のオンラインコミュニティです。2024年10月スタート以降、約330人の参加メンバー、SNSのフォロワー、約10,000人まで成長し、富山の寿司をブランディングする様々な活動を展開しております。コミュニティ参加者は、DAOを通じて地元の漁業関係者やクリエイターと直接つながり、商品開発やイベント企画に参画できます。

- 設立：2024年10月10日(木)- 運営: Web3 Times合同会社- 活動内容：「寿司といえば、富山」のブランディングを図るための企画・交流等- 公式X： https://x.com/SushiToyama_dao（コミュニティの詳細はこちらをご覧ください）

コミュニティへの参加方法は下記URLをご確認頂きますようお願いいたします。

URL: https://forms.gle/GkqjNBANJriCV4WeA

QRコード:

5. Web3 Times合同会社の概要



企業・自治体向けのオンラインコミュニティ構築・運営サービスおよび、コミュニティの熱量をリアルな行動(送客)へ繋げるマーケティング支援を専門とする企業です。テクノロジーを活用し、地域の関係人口創出や新たな価値創造に取り組んでいます。

所在地：〒164-0013 東京都中野区弥生町４丁目２６番４号

代表者：末次祥太郎

公式サイト：https://businessman0709.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

Web3 Times合同会社 担当：末次

E-mail：info@web3times.co.jp